"La verità sugli spari". Laura Pausini e l'arresto al concerto

Ciò che è successo al concerto di Laura Pausini ha dell’incredibile. Tanto è vero che a Parigi, luogo in cui si è svolto l’evento della cantante, si è avuto il terrore di rivivere gli attentati terroristici che hanno scosso la città nel novembre del 2015. Per fortuna le cose hanno preso una piega diversa ma la paura ha scosso comunque tutta Parigi, che già di per sé tra scioperi e rivolte di piazza sta vivendo un periodo poco sereno. Il dramma si è consumato un paio di giorni fa, durante una tappa del tour di Laura Pausini. La cantante, infatti, è impegnata un giro tra i palazzetti di tutto il mondo per promuovere la sua musica e, nella tappa parigina, uno uomo di appena 20 anni ha sparato ben 17 colpi di arma da fuoco sull’ingresso secondario dell’Accor Hotel Arena dopo che le autorità competenti hanno bloccato all’entrata perché sprovvisto di biglietto. Nessuno si è ferito e l’uomo subito è stato allontanato ed è stato poi arrestato. La vicenda ha fatto il giro del web e la stessa Laura Pausini è rimasta sconvolta per quello che è accaduto. Soprattutto perché, da quel sembra, nessuno si è reso conto di quello che stava accadendo fuori il luogo del concerto.

Proprio per questo la cantante ha deciso di prendere la parola sulla folle tragedia, non solo per tranquillizzare i fan ma più che altro che spiegare che lei era all’oscuro di tutto e che dopo la sparatoria non è stata neanche interrogata dalle autorità. E lo fa attraverso un post che ha pubblicato su X. “ Siccome ho parenti, amici e fan allarmati dalla notizia che gira su Parigi, sento di dover intervenire – esordisce -. Soprattutto perché ciò che leggo non corrispondere esattamente a ciò che è avvenuto. Mi sono documentata nelle ultime ore. Ieri sera (e sia io che il pubblico presente lo abbiamo scoperto come voi solo oggi!) fuori dal palasport dove si è tenuto il mio concerto di Parigi, un uomo in stato confusionale ha sparato ad una delle porte secondarie del palasport ed è stato arrestato – racconta -. Nessuno di noi si è accorto di nulla. Lo spettacolo è iniziato ed è finito senza che noi sapessimo nulla e senza alcun problema. Ripeto, io stessa l’ho scoperto oggi dai giornali. L’accaduto non ha nulla a che fare con il nostro tour. Non ci sono altre notizie. Un bacio” .

Poche e semplici parole per mettere a tacere gli animi e le possibili polemiche. Dopo il successo delle tappe italiane, con un'affluenza di oltre 170.000 spettatori, il Laura Pausini World Tour 2023/2024 ha continuato la sua corsa nei prestigiosi palasport europei. Si è esibita nella celebre Accor Arena di Parigi registrando l'ennesimo storico sold out.