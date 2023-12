"Esistono periodi complicati". Aria di crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi

Aria di crisi tra Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. Una delle coppie più longeve della televisione italiana starebbe attraverso un momento davvero complicato, dopo oltre 40 anni di storia d’amore e la nascita della figlia Maria di 10 anni. Così, la ballerina, ospite nel programma della seconda serata di Rai Due di Monica Setta, Storie di Donne al bivio, ha parlato del suo rapporto con il marito. Tuttavia, secondo quanto riferito dalla showgirl, si tratterebbe di un periodo di difficoltà, ma l’amore tra i due sarebbe indiscutibile, dunque, nessuna rottura definitiva.

Le parole di Carmen Russo

A colloquio con la padrona di casa, Carmen Russo ha deciso di smentire la fine del matrimonio con Enzo Paolo Turchi, contrariamente ai rumor degli ultimi giorni che, addirittura, associavano la ballerina già ad un altro uomo. “lo sono molto arrabbiata. È una notizia che fa scalpore, siamo una coppia sotto la lente d'ingrandimento, che sta insieme da 40 anni. Una coppia di cui non si è mai sentito nulla, perché c'è un rapporto vero, autentico e sincero”, ha detto la showgirl. Poi, ha continuato: “In ogni coppia ci possono essere dei momenti di crisi. Ho capito una cosa: ogni volta che c'è una coppia famosa che si separa, che si lascia, mettono in mezzo me ed Enzo Paolo”. E ancora: “Non è bello sottolineare, scrivere e dire delle cose che potrebbero avere un fondo di verità...”.

Amore al capolinea?

Naturalmente, le parole di Carmen Russo hanno destato parecchio scalpore dal momento che la loro è una delle coppie più amate della televisione italiana. Ad ogni modo, l’ex gieffina ha spiegato che in ogni relazione possono esserci momenti difficili, ma non c’è l’intenzione di mettere un punto al loro matrimonio. Così, ha chiarito: “Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare. Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me. Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo”. Infine, ha concluso: “Questo però non fa finire una storia d'amore, la rafforza, semmai”. Insomma, a quanto pare Carmen Russo è certa che il suo amore con Enzo Paolo Turchi sia in grado di affrontare qualsiasi avversità.