"Che figura...". Incidente in diretta per Pierluigi Diaco e Carmen Russo

Il nuovo programma di Pierluigi Diaco, "Bella mà", ha esordito nel daytime di Rai Due ma la reazione del pubblico non è stata delle più calorose. I dati auditel (che nella prima settimana di messa in onda sono oscillati tra il 3% e il 4,7%) non premiano il nuovo format che, nella stessa fascia, si scontra con Barbara d'Urso e Alberto Matano. A questo poi si aggiunge l'ultimo inconveniente avvenuto in studio, che ha visto protagonisti di una brutta caduta il conduttore e Carmen Russo, ospite della puntata.

Il ritorno in tv

Pierluigi Diaco con "Bella mà" è tornato in televisione dopo due anni di assenza. Dopo la conduzione di "Io e Te", il programma di Rai Uno sostituito da "Oggi è un altro giorno", il conduttore si era preso una pausa dal piccolo schermo. Le critiche e le polemiche social lo avevano visto spesso protagonista sul web tanto da farlo allontanare anche da Twitter.

La scorsa estate fece molto scalpore il presunto flirt tra Perluigi Diaco e Alberto Matano. I due conduttori smentirono con forza ogni coinvolgimento, ma per mesi sui social network si parlò di un reciproco interesse nonostate nella vita di Pierluigi Diaco ci sia il marito, Alessio Orsingher, anche lui giornalista e conduttore. A giugno la Rai ha annunciato il ritorno di Pierluigi Diaco su Rai Due con il format "Bella mà". Una scommessa che al momento sembra non essere vincente.

Carmen Russo e la caduta