"Assente all'evento Pantene": nuovo giallo su Chiara Ferragni

Se da un lato i fan di Chiara Ferragni esultano dopo le foto di lei in compagnia del marito Fedez nel ristorante dello chef Carlo Cracco, in Galleria a Milano, dall'altra continuano a domandarsi quale sia il destino della loro beniamina dal punto di vista lavorativo. Molti marchi, come abbiamo appreso in queste ultime settimane, hanno preso le distanze dall'influencer che un tempo li aveva promossi e tutto fa pensare che "i divorzi" continueranno.

Il Pandoro-gate ha inferto un duro colpo all'immagine dorata dell'influencer, che nella giornata di ieri, 14 febbraio, non si è fatta vedere all'evento promosso da Pantene, azienda di shampoo e prodotti per capelli che da tempo ha scelto Chiara Ferragni come sua ambasciatrice, come dimostrato dalle tante pubblicità mandate in onda in Tv.

Perché, dunque, Chiara non ha preso parte all'evento di un marchio di cui è global ambassador? La domanda è lecita, dato che alla serata Pantene, fra l'altro organizzata proprio a Milano, hanno partecipato diversi personaggi noti, fra cui Alessandra Mastronardi e Cristiana Capotondi. Della Ferragni, però, neppure l'ombra. Altro interrogativo che sorge è il seguente: la giovane imprenditrice è ancora ambasciatrice Pantene? Un dubbio che è sorto in tanti, dato che non si capisce quali altre ragioni potrebbero aver spinto l'influencer a non presentarsi. Avrebbe dovuto essere di casa, da Pantene.

A riportare la notizia è stato il settimanale Oggi, che pone l'attenzione proprio sulla rumorosa assenza di Chiara Ferragni all'evento promosso da Pantene, e si pone degli interrogativi sugli attuali rapporti fra l'imprenditrice digitale e l'azienda.

I più ottimisti ritengono che Chiara abbia semplicemente deciso di mettere la coppia al primo posto e di stare con Fedez, tornato da Miami, nella serata di San Valentino. Una teoria che però convince poco. Del resto, l'evento Pantene si teneva a Milano, nella città dei Ferragnez. Possibile che l'influencer in crisi di follower non abbia trovato il tempo di presentarsi? L'ennesimo episodio, dunque, che genera interrogativi.