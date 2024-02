I Ferragnez tornano a farsi vedere insieme. Ma un dettaglio scatena i fan

Dopo tanto tempo, Fedez e Chiara Ferragni si sono fatti rivedere assieme. Rientrato da Miami dopo un breve viaggio di lavoro, il rapper ha deciso di festeggiare San Valentino in compagnia dell'imprenditrice digitale con una classica cena fuori. L'occasione giusta per scacciare via le voci di una crisi coniugale (o tentare di ricucire il rapporto, dice qualcuno) ma soprattutto per provare a dimenticare i guai giudiziari, che Chiara Ferragni deve affrontare per il Pandoro gate e per le altre operazioni commerciali sospette legate alla beneficenza.

La cena da Cracco in Galleria

Il rapper ha condiviso una foto e un video della serata romantica trascorsa con la moglie nel ristorante dello chef Carlo Cracco nella Galleria Vittorio Emanuele II, dove i due sono di casa. Lo scatto di coppia in ascensore, poi il breve filmato del tavolo riservato con cuori e fiori, ha fatto esultare i fan dei Ferragnez, ma un dettaglio non è sfuggito all'occhio attento dei seguaci. Mentre Fedez condivideva i momenti più belli con Chiara, lei sponsorizzava i suoi prodotti nelle storie del suo account Instagram. Niente foto con il marito e niente scatti glamour della cena, come era solita a fare mesi fa, quando era un'influencer come le altre.

Vendite a picco per la Ferragni

Il contraccolpo economico, che la Ferragni sta avendo dopo la multa dell'Antitrust e le numerose inchieste giudiziarie in cui è coinvolta, non sta giovando a livello di vendite e, in mancanza di nuove sponsorizzazioni esterne (visto il fuggi-fuggi dei brand), all'influencer non è rimasto altro che puntare sui suoi prodotti. E è quello che sta facendo da quando è tornata sui social network dopo la breve assenza dettata da una strategia comunicativa, che le ha imposto di mantenere un basso profilo nel periodo di massima bufera mediatica per il caso Pandoro. Passato il peggio, però, Chiara Ferragni è dovuta tornare a lavorare - se così si può dire - per risollevare le vendite dei suoi prodotti crollate a picco tra dicembre e gennaio.

Le foto sponsorizzate sui social

L'influencer è tornata a condividere pochi post, limitando i commenti ad amici e parenti, ma soprattutto è tornata a riempire il feed delle storie con decine di sponsorizzazioni ai suoi prodotti. Le foto dei figli e del cane Paloma non mancano mai per trasmettere un'idea di normalità, ma i contenuti promozionali vanno per la maggiore. Saranno rimasti delusi, dunque, i fan dei Ferragnez nel vedere che l'influencer non ha dedicato al marito Fedez né una foto né un video della loro serata romantica.