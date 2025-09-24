Fabio Concato parla del suo tumore: come sta

Dopo un mese dalla diagnosi di tumore, Fabio Concato ha lasciato alcune parole su Instagram per informare i fan delle proprie condizioni di salute. Malgrado il periodo difficile, il cantante si è dichiarato determinato a guarire e deciso ad affrontare le cure necessarie. Non è mancato l'affetto dei follower, che in queste settimane hanno inviato numerosi messaggi.

La diagnosi di tumore, stando a quanto rivelato nei mesi scorsi, sarebbe arrivata a giugno. A luglio, poi, Concato era stato costretto a interrompere il tour Altro di me per dei non precisati problemi di salute. Solo ad agosto l'artista aveva deciso di condividere la terribile notizia con i suoi fan. " Cari Amici, sono stato costretto a interrompere i concerti a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Intanto ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo, vi abbraccio ", aveva scritto lo scorso 14 agosto. Tanti i messaggi di vicinanza da parte dei follower, ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo.

A distanza di un mese, Concato torna a parlare della propria condizione così da tenere aggiornati i fan che attendevano sue notizie con apprensione. In un lungo post pubblicato su Instagram, il cantante ha ringraziato i suoi follower per i messaggi e l'affetto costante. "Le parole affettuose sono parole d'amore che messe insieme diventano preghiera, ed io ne respiro tutta la sorprendente energia. Grazie! ", ha scritto. "Tutto procede dunque, compreso il mio desiderio di 'guarire' sempre più determinato. Sono certo che ci rivedremo presto perché, come cantava il Poeta, 'io sono ancora qua... e già!' Vi voglio bene".

Concato non ha fatto sapere altro.

Non si conosce la tipologia di tumore, né sappiamo in che modo l'artista si sta curando. Le sue parole, cariche che positività, fanno ovviamente sperare nel meglio. Anche in questa occasione il messaggio del cantautore ha ricevuto tantipieni di affetto e calore.