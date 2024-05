"C'è un referto. Anche Ludovica Di Gresy indagata". Nuove indiscrezioni su Fedez e il pestaggio a Iovino

Si arricchisce di nuovi particolari la vicenda che vede coinvolto Fedez nel pestaggio di Cristiano Iovino. Il rapper sarebbe stato denunciato in Procura dai carabinieri per rissa in quanto immortalato dalle telecamere di sicurezza sulla scena dell'aggressione e perché riconosciuto da alcuni vigilantes presenti sul posto al momento del pestaggio ai danni di Iovino. Nuove indiscrezioni sulla vicenda, però, sono trapelate da Fabrizio Corona, che ha rivelato che nel registro degli indagati ci sarebbe anche la donna che da settimane viene fotografata al fianco di Federico Lucia, cioè la 24enne Ludovica Di Gresy.

Sui social network l'ex re dei paparazzi ha smentito le dichiarazioni iniziali fornite dal rapper per tirarsi fuori dalla questione, che lo vede in realtà sempre più invischiato. "Io non c'ero e non c'è referto medico, quindi di che stiamo parlando?!", si è giustificato Fedez a margine di un incontro, al quale è stato invitato al Salone del libro. Peccato che i vigilantes e le telecamere di sorveglianza della zona (dove Iovino è stato aggredito e picchiato) lo abbiano smentito e che il referto medico esista davvero. Lo ha assicurato Fabrizio Corona.

"È falso il fatto che un referto non ci sia. Vi possiamo dire in esclusiva che il referto c’è ed è per questo che adesso lui e la sua nuova fiamma Ludovica Di Gresy sono gli unici due inseriti nel registro degli indagati", ha rivelato Corona, sostenendo che anche la modella milanese, per la quale sarebbe scoppiata la rissa tra Fedez e Iovino, sarebbe indagata per il pestaggio del personal trainer.

Al vaglio degli inquirenti c'è ciò che è avvenuto nel lasso di tempo che separa i fatti accaduti nella discoteca The Club di Largo La Foppa - dove sarebbe avvenuto il diverbio tra Fedez e Iovino per un apprezzamento fatto dal personal trainer alla Di Gresy - e il pestaggio accaduto in via Marco Ulpio Traiano, a Citylife nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 aprile. Federico Lucia nega ogni responsabilità, fornendo la sua versione, ma secondo i video in possesso delle autorità e le testimonianze di chi c'era, sarebbe stato proprio lui a scagliarsi per primo contro Iovino, poi successivamente aggredito da diversi ultras del Milan a partire dalla guardia del corpo Christian Rosiello. A poco sarebbero valse le intimidazioni del gruppo ai vigilantes presenti sul posto.

Fedez ora rischia grosso e a giudicare dalle dichiarazioni rilasciate da Corona dietro all'intera vicenda ci sarebbe altro: "Siamo solo all'inizio".