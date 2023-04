"Mamma mia", "E il video di Belen?". Tra Lucarelli e Corona è scontro social

Dopo le indiscrezioni sulla collaborazione tra Fabrizio Corona e Massimo Giletti o, meglio, tra l'imprenditore e la redazione del programma alla quale avrebbe venduto le chat di Matteo Messina Denaro tramite la società Atena, l'ex re dei paparazzi è sceso in campo direttamente in difesa del suo amico giornalista. Il rapporto tra i due si è consolidato da alcuni anni, da quando Giletti ha iniziato a concedere spazi e tempi nella sua trasmissione a Corona.

La notizia della collaborazione professionale tra i due, che non era certo un segreto, ha fatto storcere il naso a molti e tra quelli che hanno esternato la loro sorpresa mista a un pizzico di sdegno c'è stata anche Selvaggia Lucarelli. Nemmeno che tra lei e l'imprenditore non corra buon sangue è una novità o un segreto, tutti conoscono i trascorsi tra la giornalista e Corona e basta seguire i social per rendersi conto che, non appena ne hanno la possibilità, i due non perdono occasione di pungersi l'un l'altro con più o meno sagacia. Stavolta, Lucarelli si è limitata a un contenuto " mamma mia " posto come commento di un lancio di agenzia in cui veniva data la notizia della vendita delle chat dalla società legata a Corona alla redazione del programma di Massimo Giletti. Ed ecco che l'imprenditore, che sta ancora scontando il suo debito con la giustizia italiana, sempre tramite i social ha replicato in modo piccato, affondando il coltello in una vecchia storia che coinvolse la giornalista ormai molti anni fa.