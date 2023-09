Fabrizio Corona dovrà risarcire i Ferragnez per averli definiti "ebeti"

Alla fine, Fabrizio Corona è sceso a patti con i Ferragnez per evitarsi l'ennesimo processo. L'ex re dei paparazzi dovrà risarcire la coppia d'oro dei social per averli definiti "ebeti", appellativo che l'ha fatto finire dritto in tribunale con una citazione per diffamazione proprio da parte di Fedez e Chiara Ferragni. I fatti risalgono al 2020. I Ferragnez avevano querelato Fabrizio Corona per alcune dichiarazioni rilasciate su di loro nell'intervista fatta con Mow Men on Wheels tre anni fa, tra le quali figurava l'appellativo più pesante: "Ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione". In quell'occasione l'ex re dei paparazzi c'era andato giù pesante con Fedez e consorte, parlando delle loro attività social ed economiche e sostenendo che anche i figli, Leone e Vittoria, facevano parte di un progetto di marketing. A quel punto l'influencer e il rapper si erano rivolti al loro legale e Corona è stato querelato per diffamazione.

L'accordo tra Corona e i Ferragnez

Lo scorso maggio Corona aveva fatto sapere di essere stato querelato e di essere pronto ad affrontare l'ennesimo processo. La procura di Milano aveva chiesto l'archiviazione della querela, che Fedez e Chiara Ferragni avevano presentato anche nei confronti del giornalista della rivista Mow Men on Wheels. Per il pubblico ministero, infatti, le parole pronunciate da Corona erano talmente "generiche e grossolane" da non essere nemmeno diffamatorie. Ma il gip Sara Cipolla aveva accolto l'opposizione dell'avvocato dei Ferragnez e Corona era stato rinviato a giudizio. Oggi, quattro mesi dopo, ecco arrivare la svolta nel procedimento a carico di Fabrizio.

Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, che di fatto chiude in anticipo il processo. L'accordo prevede il pagamento di una somma come risarcimento da parte dell'ex re dei paparazzi ai coniugi Lucia. L'accordo transattivo, disciplinato dall’art. 1965 del codice civile, è un accordo con natura consensuale, il quale prevede che le parti cerchino una soluzione che accontenti tutti. Fabrizio Corona, difeso dall'avvocato Ivano Chiesa, si è reso disponibile a concordare una cifra congrua per risarcire i Ferragnez, a patto - forse - che la querela venga ritira senza ulteriori grane giudiziarie per lui, che non è nuovo ai guai con la giustizia. L'entità del risarcimento, però, non è ancora stata resa nota. Di cifre e firme si parlerà il prossimo 2 ottobre in tribunale, quando le parti torneranno in aula per mettere nero su bianco l'accordo.