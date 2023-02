"Facchinetti? Stesse bande. Io avevo una pistola alla testa". Zoe Cristofoli si sfoga sulla rapina

Roby Facchinetti è solo l'ultimo dei volti noti aggrediti da una banda di rapinatori nella propria casa. Poche settimane fa era toccato al re della pasta, De Cecco, essere picchiato tra le mura domestiche da una banda di malviventi. Mentre lo scorso ottobre era stata la volta di Zoe Cristofoli influencer e compagna del calciatore del Milan, Theo Hernandez, vittima di una violenta rapina vissuta all'interno della loro villa a Cassano Magnago. Ed è proprio la Cristofoli, oggi, a sfogarsi per quanto accaduto a Facchinetti.

" Ancora una volta la stessa storia. Stesse dinamiche, stesse bande, stessi animali", ha scritto nelle storie del suo profilo Instagram, rompendo il silenzio su quanto accaduto tre mesi fa, quando una banda di rapinatori si è introdotta nella sua villa picchiandola e derubandola, mentre era sola in casa con il figlio piccolo e una collaboratrice domestica: "Lavori una vita, compri cose in modo onesto e poi ti entrano in casa, ti picchiano, ti spaventano quasi a morte, toccano tuo figlio e ti portano via la voglia di vivere serena ".

Le parole choc di Zoe Cristofoli: "Hanno cercato di soffocarmi"

L'influencer, che è proprietaria di uno studio di tatuaggi e ideatrice di un brand di abbigliamento sportivo, si è detta stufa di vivere in un paese, dove le rapine e gli episodi di criminalità sono ormai all'ordine del giorno. Poi, ricollegandosi alla rapina subita da Facchinetti, ha raccontato cosa è successo a ottobre, quando tre uomini armati hanno fatto irruzione nella villa dove abita con Hernandez e il loro primo figlio. " Quella sera mi sono ritrovata una pistola alla testa. Non so le botte che ho preso... calci, pungi e schiaffi in faccia", ha scritto su Instagram, ripercorrendo i drammatici momenti vissuti in balia dei malviventi: "Hanno cercato di soffocarmi con le mani. Mio figlio tirato dalle braccia. Tre uomini contro di me... Pronto soccorso, venti giorni a letto. Ormai la semplice rapina è normale" .

"Ci vuole il morto perché si faccia qualcosa?"