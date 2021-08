"Mi avete rotto le p...". La fidanzata di Theo Hernandez sbotta contro gli hater

Le fidanzate dei calciatori finiscono spesso nel mirino degli odiatori del web e questa volta, a finire al centro delle critiche, è toccato a Zoe Cristofoli. L'influencer e compagna del difensore del Milan, Theo Hernandez, è stata duramente criticata per una foto sexy condivisa sulla sua pagina Instagram. Offese e commenti negativi che l'hanno costretta a disattivare i commenti sotto al post e a lasciarsi andare a un durissimo sfogo.

La modella super tatuata è salita alla ribalta dei gossip per le sue relazioni sentimentali (Fabrizio Corona e l'ex tronista Andrea Cerioli), ma da un paio di anni fa coppia fissa con il calciatore rossonero di origini francesi. Modella ricercatissima e titolare di un centro per tatuaggi, Zoe Cristofoli sui social è sempre più seguita - quasi un milione di follower su Instagram - ed è proprio sui social network che si è scontrata, nelle ultime ore, con il giudizio negativo degli hater. A scatenare l'assalto degli odiatori è stata l'ultima foto pubblicata dalla 26enne sul suo profilo Instagram. Uno scatto rubato da un servizio fotografico professionale in cui Zoe si mostra in slip e top attillato con indosso un paio di stivali. Un'immagine sexy e audace che non le ha risparmiato insulti e critiche.

Parole e frasi dispregiative che l'hanno costretta a disattivare e cancellare tutti i commenti ricevuti sotto al post e a replicare, con toni decisamente accesi, all'attacco: " Come sempre è pieno di ignoranti di m... Non si può mettere una foto di mood di uno shooting professionale e mi tocca bloccarvi sia uomini che donne. Che poi mi diverto pure a levarmi gente così che mi segue perché non me ne faccio nulla. Sincera. Oggi ho fatto prima a disattivare i commenti ". Un messaggio di sfogo condiviso nelle sue Storie, che è proseguito con toni ancora più duri: " Grazie a Dio faccio davvero tante cose e Instagram non è tutto. Anzi è solo la parte dove condivido privato e lavoro. Mi avete rotto le palle tutti voi mongoli che commentate in modo incivile. Ma pensa te. Pure donne che non mi seguono, la cattiveria? Un livello di bassezza. Mi avere rotto e mi passa la voglia di condividere. Perché siete ottusi ".

Poche ore prima Zoe Cristofoli era stata costretta a replicare alle voci che volevano il fidanzato Theo Hernandez finanziatore ufficiale della sua attività di tattoo. L'influencer aveva seccamente smentito la notizia, rivelando di aver ricevuto solo supporto morale dal calciatore e di poter ringraziare esclusivamente se stessa e i suoi due soci per il successo del suo studio di tatuaggi.