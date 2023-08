"Facciamo un porno educativo!". Rocco Siffredi torna alla carica con Arisa

Ci risiamo. Arisa, Rocco Siffredi e il porno. È dal 2021 che circola la storia di una possibile collaborazione tra l'attore e regista hard e la cantante. Lei aveva detto di essere disposta a fare " un pensierino" su un suo possibile esordio nel mondo del soft porno (era il 2020); lui si era detto entusiasta (" Arisa è sexy a livelli surreali ") e pronto ad accendere la telecamera e a piazzarsi davanti all'obiettivo con lei (" Darei tutto quello che ho a disposizione per fare il film dei film con lei "). Oggi, a distanza di due anni, la storia si ripete e dopo la pubblicazione delle ultime foto, in cui Arisa si è mostrata nuda su Instagram, Rocco Siffredi è tornato alla carica. Resistere al richiamo della sua musa è stato impossibile per lui.

La storia sembra quasi una sit-com dove i protagonisti - Arisa e Siffredi - si rincorrono. In questi ultimi due anni, Rosalba Pippa e Rocco sono diventati amici e si sono più volte mostrati sui social network insieme, accendendo le fantasie del popolo del web. Ma la cantante ha sempre messo le mani avanti: " Non faccio un film porno, però, non mi vergogno di essere sua amica e di fare foto con lui ". E Rocco si era messo l'anima in pace, accontentandosi della sosia perfetta di Arisa scovata in quel della Repubblica Ceca. L'ultimo post Instagram di Arisa, però, è stato un vero e proprio colpo di scena e Rocco ha letto tra le righe un segnale di "cedimento" dell'artista. E avrà pensato: " Ma sai che c'è, io ci riprovo ".