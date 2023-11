Facebook, la passione, le incomprensioni: la storia d'amore tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti

Sono stati insieme solo due anni ma la storia d'amore tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti ha fatto sognare il pubblico e gli amanti del gossip. Nel 2010, quando il loro amore esplose dopo una vacanza a Ibiza, Alessia e Francesco vennero soprannominati "la coppia dell’anno" e per mesi le riviste gli dedicarono copertine e servizi. Belli, giovani e di successo, Facchinetti e la Marcuzzi hanno bruciato tutte le tappe dell'amore, ma non sono riusciti a superare le divergenze caratteriali, che li ha portati all’addio nel 2012.

Galeotto fu Facebook

È il 2010 e Alessia Marcuzzi è alla conduzione del suo primo Grande fratello. Dal punto di vista professionale per la conduttrice è un momento d'oro - è protagonista in tv e torna a recitare nella sitcom "Così fan tutte" - ma nella vita privata è in un momento di transizione. Finita la relazione con il portiere Carlo Cudicini, la conduttrice vuole concentrarsi solo sul lavoro ma il destino è pronto a scombinare i suoi piani. Alessia conosce già Francesco, ma i due entrano in contatto grazie a un problema "social" della Marcuzzi. Il suo profilo Facebook è stato hackerato e, su suggerimento di alcuni amici, la conduttrice chiama Facchinetti per farsi aiutare. Alessia è subito travolta dalla simpatia di dj Francesco, ma i tempi non sono ancora maturi.

La vacanza a Ibiza

Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi si rincontrano qualche mese dopo a Ibiza. È estate e entrambi si godono le vacanze sull'isola spagnola, destinazione preferita di calciatori e vip. L'incontro avviene in una villa di amici comuni, il dj indossa una maglia degli A-ah, di cui Alessia è fan sfegatata, e quel dettaglio li porta a trascorrere tutta la serata insieme. Nascondere l'attrazione è impossibile e una volta tornati in Italia la coppia è subito oggetto delle attenzioni dei paparazzi e finisce sulla copertina di Chi (agosto 2010). Agli amici Francesco racconta di avere portato Alessia a conoscere la madre, a Mariano Comense, ma per sfuggire alle attenzioni dei giornali la coppia si rifugia sul lago di Como nella villa di George Clooney e Elisabetta Canalis.

Le prime interviste

Dimenticata l'estate, Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv alla guida del Grande Fratello, mentre Facchinetti è giudice a X Factor. Chi dava il loro come un semplice flirt, però, deve ricredersi. I due personaggi rilasciano interviste in occasione del loro ritorno in televisione e dichiarano apertamente i loro sentimenti. "Alessia e io siamo innamorati pazzi. Forse ci siamo sempre amati, ma non lo sapevamo. Forse in un'altra vita siamo stati anche insieme", dichiara dj Francesco alla rivista Chi, mentre la Marcuzzi conferma su Vanity Fair: "Ci stiamo ancora conoscendo, stiamo vivendo giorno per giorno, non facciamo ancora progetti. In ogni caso sono felice: siamo pazzi allo stesso modo, ma siamo sani".

La convivenza a Roma

Quattro mesi dopo l'inizio della loro relazione Alessia e Francesco decidono di andare a convivere e scelgono Roma, dove la conduttrice del Grande fratello abita, per vivere insieme. Il settimanale Vero sorprende Facchinetti mentre trasloca nell'appartamento capitolino della Marcuzzi. La coppia sembra volere bruciare le tappe e nonostante le voci di crisi, dovute ad alcune foto uscite sulle riviste di gossip nelle quali Alessia e Francesco discutono animatamente fuori da un locale, l'amore sembra essere solido.

La gravidanza

Novembre 2010. Il settimanale Diva e Donna è il primo a fare trapelare l'indiscrezione sulla gravidanza di Alessia Marcuzzi. Le voci si fanno sempre più insistenti ma la coppia non smentisce alimentando il gossip. A dicembre, però, Facchinetti rilascia una lunga intervista a Vanity Fair e con l'occasione svela: "Grazie ad Alessia ho tante cose da potere scrivere. Senza lei, non avrei nulla...presto avrò un bambino". La sua sembra essere più una dichiarazione di intenti, che un annuncio ma poche settimane dopo, quando Alessia Marcuzzi, è in pieno Grande Fratello, le voci di richieste particolari legate al cibo e i vestiti ampi, con i quali la conduttrice va in onda, sono una conferma della gravidanza. L'annuncio ufficiale arriva ad aprile durante una diretta del reality, dove Alessia confessa ai gieffini di essere in attesa di una bambina.

La nascita di Mia

Il 4 settembre 2011 nasce Mia Facchinetti. L'annuncio viene fatto su Facebook da Francesco Facchinetti, che dedica parole d'amore alla primogenita e alla compagna. "Non so quanto è alta, non so quanto pesa, so solo che al mondo niente è così grande. Amore, sei tutta Mia. Ps: Alessia è stata la mamma più brava del mondo. Pps: In sala parto stavo collassando. Poi grazie a Dio, ho preso in braccio mia figlia e sono rinato. Sono papà, papà Francesco!". Dopo una settimana, la famiglia Facchinetti torna a casa a Roma e Alessia condivide i primi scatti social della figlia: “Grazie a tutti, vi ho sentiti vicini”.

Il ritorno al Grande Fratello

Un mese dopo il parto Alessia Marcuzzi torna alla guida del Grande Fratello 12. La conduttrice è in forma smagliante e le fatiche della maternità non sembrano intaccare il suo spirito. Ad aiutarla con la piccola Mia ci sono Francesco e il figlio Tommaso, avuto dalla relazione con Simone Inzaghi. Il primo Natale in quattro è tutto social e la coppia condivide attimi di vita familiare sul web, tanto che si parla addirittura di matrimonio.

Le voci sulle nozze

Febbraio 2012. Nelle interviste Francesco Facchinetti chiama Alessia sua moglie e lei ironicamente gli replica appellandolo “mammo”. Per tutti è un chiaro segnale che la coppia è pronta a fare il grande passo verso l’altare. Le riviste di gossip danno per certe le nozze entro l’estate 2012. Tra la primavera e l’estate, però, la coppia mostra segni di tensione anche in pubblico e la crisi appare evidente a molti.

La crisi e il battesimo

Che qualcosa non vada nella coppia lo si capisce a luglio, quando durante una vacanza in montagna Alessia è parte da sola con la piccola Mia e Francesco la raggiunge per poi abbandonare la famiglia il giorno seguente dopo una lite ripresa da alcuni fotografi. A settembre 2012, Francesco Facchinetti e Alessia Marcuzzi celebrano il battesimo della piccola Mia a Mariano Cosmense. La conduttrice e il compagno non appaiono sereni e le voci di crisi sono così insistenti che, poche settimane dopo, il settimanale Chi li dà per separati in casa

L’annuncio dell'addio

Mentre le riviste parlano della fine della relazione, Alessia Marcuzzi affida a Facebook una breve nota con la quale, di fatto, conferma la rottura ma senza rancori: "Grazie a tutti per l’affetto che ci state dimostrando. Io e Francesco ci vogliamo bene e faremo di tutto per preservare la nostra famiglia”. Poche ore dopo l'annuncio della conduttrice anche Facchinetti pubblica lo stesso messaggio su Twitter. Per il settimanale Chi i due ex "mantengono un rapporto di profondo affetto. Nessun terzo incomodo e nessuna lite tra le cause dell'addio, che la coppia vive con riserbo".

Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti oggi

Sui motivi della rottura la coppia non ha mai parlato apertamente - anche se si parla di incompatibilità caratteriale - ma loro la ricordano ancora come "una bellissima storia". Oggi Francesco e Alessia sono una grande famiglia allargata e i rapporti sono molto sereni. La figlia Mia è sempre stata il loro unico interesse. Facchinetti è sposato con Wilma Faisol conosciuta poco dopo la fine della relazione con la Marcuzzi, mentre quest'ultima è tornata single dopo il divorzio dal marito Paolo Calabresi.