"Non teme la fame...". La rivelazione sull'ex suor Cristina all'Isola dei famosi

All'Isola dei famosi si patisce la fame (si dice), ma c'è una concorrente pronta a naufragare in Honduras che ai morsi dello stomaco proprio non ci pensa. Merito del suo passato da suora. Svestiti i panni da monaca per indossare un più striminzito bikini, Cristina Scuccia è pronta a digiunare pur di mettersi alla prova (e tornare in tv). " Raccontano dietro le quinte che Cristina si sta già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria ", rivela il settimanale Di Più, parlando di uno dei nomi più attesi della prossima Isola dei Famosi. E pensare che a Verissimo aveva detto che in convento si facevano grandi scorpacciate di sushi. Le basteranno un pezzetto di cocco e una manciata di riso? Vedremo.

Wanda Nara e Mauro Icardi capitolo....boh. La coppia più chiacchierata del Sudamerica si è ricongiunta e l'amore sembra essere tornato forte. Lui ha pubblicato su Instagram le foto hot del fondoschiena della moglie e poi le ha dedicato un messaggio per celebrare i dieci anni insieme, ma non ha mancato di lanciare stoccate a destra e a manca (La China e Keita Balde sono avvertiti). " Ti amo: 10 anni d'amore in cui abbiamo dovuto affrontare milioni di cose belle, altre meno belle. Abbiamo lottato contro l'invidia, contro le cattive vibrazioni, gli insulti, i tanti pagliacci che volevano salire su questo treno che solo noi sappiamo quanto è costato. Ti amo e ti amerò per tutta la vita mia bella regina! ". Peccato che poi, come al solito, abbia rimosso il post. Ma perché? A saperlo.