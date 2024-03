Il gesto social di Fedez che riaccende le speranze per i Ferragnez

I fan dei Ferragnez, ancora "in lutto" per la crisi che ha creato un profondo solco tra i loro due beniamini, hanno riacceso le proprie speranze di rivedere la coppia nuovamente insieme: sarebbe stato un messaggio diffuso da Fedez sui social network a spingere qualcuno a ipotizzare che un ritorno di fiamma non sia affatto da escludere.

Insomma sono ancora tanti quelli che non riescono proprio a farsi una ragione della separazione tra il rapper e Chiara Ferragni e continuano quotidianamente a spulciare i profili dei due alla ricerca di una foto, di un messaggio o di un indizio anche minimo che possa essere in grado di far pensare a una loro riconciliazione. I più sfegatati erano persino arrivati a organizzare un flash mob per riunire i loro beniamini, qualcun altro invece aveva tappezzato la città di volantini: tutto per riunire i Ferragnez e spingere verso una loro riappacificazione.

Uno dei particolari che maggiormente ha rinfocolato queste speranze è il fatto che entrambi i coniugi, anche a giorni di distanza dalla diffusione della notizia della crisi e della separazione, avevano continuato a portare al dito la fede nuziale. Anche le parole pronunciate da Chiara Ferragni in merito alla vicenda durante l'intervista concessa a Fabio Fazio nell'ultima puntata di "Che tempo che fa" erano state di conforto per gli ammiratori. "Con Federico ci sentiamo, perché siamo due persone adulte che si vogliono bene. E’ un periodo di crisi, le abbiamo avute anche in passato. Questa è più forte, quindi vediamo…" , aveva chiosato l'influencer cremonese. Parole da cui non pare possibile estrapolare alcunché, eppure in tanti avevano dato un enorme peso a quel "Vediamo", trasformandolo nell'indizio di un possibile riavvicinamento.