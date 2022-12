"Fate schifo". Chiara Ferragni sbotta contro gli haters

Amata, seguitissima, la prima vera influencer italiana alle prese con i soliti frustrati haters che sui social si ergono a "leoni da tastiera": Chiara Ferragni ha subìto pesanti attacchi social dopo aver postato un video in cui si mostra con un completino intimo. Tutto il suo livore e la stanchezza per i commenti li manifesta nelle "Storie" di Instagram.

"Sono abituata ma fate schifo"

" Gente chocchata per una donna in intimo e/o gente che commenta le forme di una donna dandole della cessa tanto per scrivere qualcosa ", scrive sul video della discordia per poi postare alcuni dei commenti più pesanti che le hanno rivolto decine di persone tra cui molte donne: da chi scrive che metterebbe in imbarazzo i suoi figli a una donna che la considera un po' "un paletto della luce". Gli insulti sono tanti e variegati e la Ferragni replica così: Potrei andare avanti all'infinito a rispondere a commenti misogini commenti in cui si prende in giro per l'aspetto fisico o perché sono la mamma o per qualsdiasi altra cazzata ", afferma guardando la telecamera dicendosi ormai abituata ai commenti sul suo fisico e sulla sua persona " da quando avevo 19 anni, sono cresciuta con l'idea che la gente spara schifezze tutto il giorno però almeno non fate finta che sia libertà di pensiero perché questa è maleducazione sotto tutti i punti di vista ".

"Pensate prima di parlare"

L'imprenditrice che ha spostato Fedez il 1° settembre 2018 nella cornice di Noto, in Sicilia, rivolge una domanda ai followers che ce l'hanno con lei: " Le persone che leggono questi commenti cosa insegnano agli altri? È normale dire cattiverie così agli altri? Fate schifo" . Ma non è finita qui perché nella "storia successiva" ripercorre tutto il dolore che ha provato da giovanissima, appena 19-20enne, quando veniva insultata gratuitamente e si mette nei panni delle adolescenti odierne: cosa proveranno le tantissime ragazze quando leggeranno commenti di questo tenore? " Per favore, se volete esprimere un concetto pensate prima se è in qualche modo può aiutare quella persona o se lo state facendo soltanto per dare fiato alla bocca ".