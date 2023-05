"Feci pedinare Magnini da un paparazzo". La vendetta della Pellegrini

L'autobiografia di Federica Pellegrini è uscita da pochi giorni ma fa già discutere. Nel volume la campionessa racconta il dietro le quinte di una carriera fatta di tanti successi, innumerevoli sacrifici e molta sofferenza tra medaglie sfumate, guai sentimentali e pressione mediatica. Nella seconda parte del suo libro "Oro", la Divina parla anche del suo rapporto con Filippo Magnini, con il quale ebbe una storia durata sei anni prima di innamorarsi dell'attuale marito Matteo Giunta, e rivela dettagli inediti di una relazione fatta di alti e bassi e segnata dalla gelosia.

La crisi e le liti

È il 2012 è Federica Pellegrini è impegnata nei collegiali a Narbonne. La nuotatrice ha appena scoperto alcuni strani messaggi di Magnini sul telefono, nei quali il campione parla con un amico di serate folli quando in realtà avrebbe dovuto essere dai genitori. "Io e Filippo siamo nel pieno di una delle nostre innumerevoli crisi, lui si dispera, giura di non aver fatto niente di male, che si tratta di un equivoco. Io mi confido con Matteo. Parliamo. Gli racconto tutto, sono disperata. Matteo non prende posizione, anzi, cerca di mediare. Partiamo per uno dei collegiali a Narbonne tutti e tre insieme, io e Filippo neanche ci parliamo". In quel periodo Giunta è l'allenatore di entrambi e il sentimento con Federica - quello che li ha portati all'altare - non è ancora sbocciato.

Le foto su Chi e la ripicca

Mentre i due alti e il tecnico son a Narbonne, sulla rivista Chi escono le fotografie di Filippo che incontra la sua ex di nascosto a Pesaro due settimane prima. Le immagini immortalano Magnini in un parcheggio isolato che esce dalla sua vettura e entra in quella dell'ex fidanzata per poi salire in casa. Sulla copertina del settimanale il titolo è eloquente: "Clamoroso! Filippo Magnini ritorna con la ex". "Cos'era successo? Cosa c'era di vero?", si chiede Federica Pellegrini nel libro, proseguendo: "Io avevo un amico paparazzo, l'ho chiamato e gli ho detto che secondo me Filippo stava combinando qualcosa a Pesaro. Gli ho detto seguilo, e se trovi qualcosa facci quello che vuoi. E lui l'ha beccato".

La vendetta di Magnini

Secondo il racconto fatto dalla nuotatrice, Filippo Magnini si sarebbe accorto del fatto che Federica lo aveva fatto seguire dai paparazzi e si sarebbe vendicato a sua volta: "La rappresaglia non si è fatta aspettare. Il giorno dopo l'uscita di questo servizio ci ritroviamo i paparazzi a Narbonne. Mi fotografano mentre corro con Matteo. Titolo: 'Fede e Matteo sono molto amici'". La Pellegrini spiega che Magnini è sempre stato geloso di Matteo Giunta e quella vendetta era servita a ristabilire una sorta di parità nella coppia: "Secondo l'idea di Filippo, eravamo in parità e la trattativa tra noi due poteva ricominciare. Sono uscite le foto di entrambi, dunque se sei innocente tu allora sono innocente anche io. Con la differenza che io e Matteo ci stavamo allenando e tra noi non c'era proprio niente, mentre lui cosa stava facendo con la sua ex fidanzata?". La storia, però, non naufraga e la Pellegrini decide di riprovarci per la terza volta con Filippo, l'ultima prima del definitivo addio avvenuto pochi anni dopo.