"Non mangiavo, ero un animale braccato". Le parole choc di Federica Pellegrini

Con undici record mondiali, ventisei ori internazionali, tre medaglie olimpiche e oltre cinquanta tra medaglie mondiali ed europee, Federica Pellegrini è una delle nuotatrici più vincenti di sempre. Ma dietro ai successi in vasca, cominciati dal precoce esordio a soli 15 anni, c'è stata una vita di sacrifici e rinunce. Lo ha raccontato lei stessa nella sua prima autobiografia, che uscirà il prossimo 16 maggio. Il libro promette di svelare fatti inediti della vita della Divina, ma anche il lato più privato e in un certo senso "umano" dalla campionessa.

Come un lupo prima della caccia

Alcuni estratti della biografia scritta da Federica Pellegrini sono stati diffusi nelle scorse ore e raccontato di una ragazza affamata, che si identifica in un lupo per descrivere quella voglia di combattere e mordere la vita per ottenere le vittorie. " La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato", confessa nel libro la nuotatrice, che spiega: "La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all'assalto, come il lupo che prima di andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce ". Federica parla di un primordiale istinto alla lotta per la sopravvivenza, trasformato in energia per volare sull'acqua alla caccia del primato: " La fame o l'inappetenza non erano solo forme nervose, ma manifestazioni di un atavico istinto al combattimento. Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all'ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l'adrenalina mi scorreva ed ero felice ".

Le vittorie dedicate a sé stessa