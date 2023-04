La passione, i tradimenti, l'addio: la storia di Federica Pellegrini e Filippo Magnini

Esattamente dieci anni fa Federica Pellegrini e Filippo Magnini si dicevano addio (per la prima volta). La crisi non durò a lungo ma l'idillio si infranse tre anni dopo per decisione della Divina. Oggi a distanza di anni, i due ex nuotatori si sono rifatti una vita: lei ha sposato il suo allenatore Matteo Giunta (e cugino di Magnini); lui ha portato all'altare l'ex velina mora Giorgia Palmas. Ma la loro storia d'amore tra piscine, copertine e presunti tradimenti, però, ha fatto la storia del gossip nostrano.

La scintilla a Shanghai

È il 2011 e sulla cronaca rosa non si parla di altro che del triangolo amoroso Marin - Pellegrini - Magnini. Secondo la stampa tra la Divina e Filippo Magnini sarebbe scoppiata la passione ai mondiali di nuoto di Shanghai. Ma lei è fidanzata con il collega Luca Marin e Magnini è impegnato con la compagna Cristina. La foto di un bacio tra Filippo e Federica infiamma il gossip e fa scatenare la gelosia di Marin, che in hotel fa una sceneggiata. Le grida in albergo, i colpi alla porta della camera di Magnini dove c'è anche Federica e la rottura con la Pellegrini è inevitabile. " Ho pianto tutte le lacrime che avevo ", ha detto anni dopo Marin.

Il fidanzamento

Filippo e Federica si dicono semplici amici ma ad agosto, in occasione del suo compleanno, la Divina viene sorpresa in compagnia del collega a Roma e nella capitale trascorrono la notte insieme. A settembre 2011, la coppia ufficializza la loro relazione. Federica Pellegrini e Filippo Magnini partecipano ai Giochi olimpici di Londra e si mostrano uniti, fianco a fianco a eventi di beneficenza e appuntamenti ufficiali. Le riviste di gossip dedicano alla Divina copertine e articoli e Magnini è l'uomo che sembra poterla portare all'altare. Passano due anni e nel 2013 entra in scena Matteo Giunta, cugino di Magnini e suo preparatore atletico.

La prima crisi nel 2013

Filippo e Federica vivono la loro prima vera crisi. I due nuotatori prendono le distanze con un comunicato ufficiale: " Siamo molto dispiaciuti ma la nostra storia è finita ". La Divina si concentra sul nuoto e fa un cambiamento radicale: dice addio allo storico allenatore Philippe Lucas e chiede a Matteo Giunta di allenarla nonostante lui segua anche Magnini. E forse è proprio questo a fare riavvicinare Filippo e Federica.

Il ritorno di fiamma

Agosto 2013. Il settimanale Chi pizzica i due campioni al mare insieme, mano nella mano tra effusioni e baci in acqua. I due non rilasciano dichiarazioni ma tornano a mostrarsi insieme in privato e in vasca. A ottobre Magnini dichiara al settimanale Oggi: "Mi sono dato da fare, ho fatto le mie mosse e Federica me lo ha consentito ". Il nuotatore racconta come ha riconquistato la fidanzata e si parla addirittura di matrimonio.

Il presunto tradimento di Federica

Due anni dopo Novella2000 fotografa la Divina insieme al campione Gianluca Maglia. Tra i due si nota un certo feeling a bordo vasca e gli abbracci e le effusioni documentate dalle foto uscite sulla rivista scatenano la gelosia di Magnini. È il 2015 e Federica e Filippo si buttano tutto alle spalle in vista dei mondiali di Rio, dove lei eccelle mentre lui ottiene scarsi risultati.

L'addio definitivo

Il 13 dicembre 2016 il settimanale Chi parla di una crisi tra i due sportivi. Deluso dai mondiali di Rio, Magnini pensa di lasciare il nuoto, ma la Pellegrini ha ancora da dare molto e la visione discordante sul futuro porterà alla dolorosa rottura tra i due. '' Chiedete a Federica come stanno le cose e cosa è successo. A me non va di parlarne', si legge sull'Ansa, che riporta le parole del portavoce della Divina: ''In questo momento Federica sta cercando di mantenere una concentrazione forte e decisa nello sport. Se avesse pensato alla famiglia o al matrimonio avrebbe fatto altre scelte. La sua scelta oggi è solo e unicamente il nuoto ". Magnini sembra essere infuriato per qualcosa e le voci di un presunto tradimento circolano veloci.

Ci riprovano?