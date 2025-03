Federica Pellegrini e la foto del pancione: è di nuovo incinta? La verità

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha destato grande clamore una foto postata da Federica Pellegrini sulla propria pagina Instagram. Nello scatto si vede chiaramente il pancione di una donna in gravidanza e un bulldog francese teneramente addormentato su di esso. " Bianca sussurra a Bianca ", è quanto si legge nel messaggio correlato. Ciò ha subito fatto pensare a un possibile secondo figlio della Divina, e i fan sono andati in fermento. Qualcuno si è subito lanciato in auguri e felicitazioni.

Il clamore è stato tale che l'ex nuotatrice italiana ha subito dovuto chiarire ogni dubbio, precisando che la pancia non era la sua. "Ragazzi, la pancia non è mia" , ha infatti dichiarato la sportiva. A conferma di ciò, è arrivato anche il commento divertito del marito Matteo Giunta: " Io non c'entro nulla" . La coppia, sposata nel 2022, ha attualmente una figlia di 15 mesi, la piccola Matilde.

Il pancione mostrato nella foto appartiene all'ex nuotatrice della Nazionale italiana - e amica di Federica Pellegrini - Martina Carraro. La Carraro, classe '93, ha vinto il bronzo nei 100 rana ai Mondiali di Gwangju 2019, ed è sposata con Fabio Scozzoli, altro ex nuotatore italiano specialista nei 50 e 100 m rana.

Federica e Martina sono molto amiche, tanto che la Carraro, intervistata a Verissimo, aveva definito la Pellegrini " non solo un'amica ma una sorella ". Martina c'è stata per Federica nei primi mesi con la piccola Matilde, e pare proprio che adesso che è lei a diventare mamma sarà esattamente lo stesso.

Per quanto riguarda il secondo figlio, in una recente dichiarazione Federica Pellegrini aveva affermato che al momento è troppo presto.

Chiarita la questione, c'è stato grande divertimento fra i follower della nuotatrice.

Sarebbe stata la gravidanza più veloce del mondo record"

"Ma pubblichi questa foto: come non andare in confusione!!!"

"E noi che eravamo già super felici per voi".

, ha commentato un fan., ha aggiunto un altro. E, ancora: