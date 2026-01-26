Federica Pellegrini, la foto in ospedale con la figlia: "Tutto il resto è solo rumore"

A poche ore dall'uscita dell'intervista di Matteo Giunta, in cui l'allenatore di nuoto ha spiegato i motivi del durissimo sfogo sul tema dei virus influenzali e dei bambini mandati all'asilo malati, anche Federica Pellegrini ha rotto il silenzio. La Divina ha pubblicato una foto della figlia e poche parole che risuonano come un invito a fare silenzio.

La polemica sui virus influenzali

Una settimana fa la campionessa di nuoto aveva affidato ai social network un messaggio, in cui avvertiva che - a causa di problemi personali - era stata costretta a cancellare tutti i suoi impegni. Solo dopo - a seguito del durissimo sfogo del marito - che si era scagliato con parole offensive contro quei genitori che mandano i figli malati a scuola - si venuti a sapere che a causa di complicanze dovute all'influenza la figlia della coppia, Matilde di 2 anni, è finita in ospedale.

Sulle pagine del Corriere Giunta ha fatto sapere che la piccola è ricoverata in pediatria a seguito di un nuovo episodio di convulsioni febbrili, che aveva già avuto a dicembre. Una situazione delicata che ha portato Federica e Matteo a sfogarsi duramente sui social sul tema dei virus e dei bambini mandati a scuola malati. La polemica scaturita dalle parole della coppia non si è placata neppure a seguito delle spiegazioni di Giunta sul quotidiano nazionale, così la nuotatrice ha deciso di mettere un punto a critiche e chiacchiericcio condividendo una foto che parla da sola.

La foto in ospedale e le parole sui social

Nelle scorse ore nelle Stories Instagram di Federica Pellegrini è comparsa una foto della piccola Matilde nel letto dell'ospedale, dove dovrebbe trovarsi ancora ricoverata. Al piede della bambina si nota il saturimetro posizionato sul dito mentre al braccio c'è l'accesso per i prelievi e le flebo avvolto quasi totalmente dalle bende.

Tutto il resto è rumore di fondo...

Un'immagine che parla del momento difficile che la famiglia sta vivendo e a cui la campionessa olimpica ha voluto aggiungere solo poche parole: "". Una frase pungente, ancora di sfogo, con cui la sportiva invita i più critici a chiudere la polemica e a guardare oltre.