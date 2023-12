Federica Pellegrini, mancano poche ore al parto. Un selfie e un messaggio in codice

Si tratta ormai di una questione di ore, fra poco Federica Pellegrini e il compagno Matteo Giunta diventeranno genitori. Come annunciato dalla ex nuotatrice, infatti, il termine della gravidanza è fissato fra Natale e Capondanno, intorno al 29 di dicembre. Inutile dire che i futuri mamma e papà sono entrambi molto emozionati e desiderosi di conoscere la loro piccola, di cui ancora non si sa il nome, ma che la Pellegrini ha già soprannaminato "Meringa".

L'ultimo selfie

Sono momenti di attesa e di grande emozione per la coppia, in attesa del primo figlio. Mentre aspetta di partorire e di abbracciare sua figlia, Federica Pellegrini sta condividendo molto con i fan attraverso il suo profilo Instagram. In queste ore l'ex campionessa ha pubblicato su Instagram Stories un selfie che la ritrae insieme al compagno Matteo Giunta. I due sono vestiti con abiti comodi. La 35enne, in particolare, ha una tuta nera con un cappotto dello stesso colore. Mentre Giunta indossa un giubbotto stile college. Ad accompagnare lo scatto un commento ironico dell'ex nuotatrice italiana: "Con calma, eh".

Di recente, parlando con Diletta Leotta durante il podcast Mamma Dilettante 2, la Pellegrini si è lasciata sfuggire un aneddoto sulla data della nascita della bimba. "Mia mamma tifa affinché la bimba nasca il 30 dicembre, giorno del suo compleanno, mentre mio papà vorrebbe che la bimba nascesse nel 2024, l'anno olimpico" , ha raccontato. " Mi piacerebbe partorire nell'acqua, non tanto per quello che è scientificamente provato, ma proprio perché mi sentirei più a mio agio" , ha confessato.

Il messaggio

I seguaci di Federica Pellegrini ricordano molto bene come l'ex nuotatrice ha annunciato la sua gravidanza. La 35enne aveva infatti postato un video su Instagram, approfittando la caduta del record nei 200 stile libero che deteneva da 14 anni. Dopo essersi complimentata con la nuotatrice australiana Molly O'Callaghan, la Pellegrini le ha lanciato una sfida, scoprendo la pancia per mostrare la scritta " Ce lo riprenderemo ". Un dettaglio che non è sfuggito ai fan, che hanno subito colto il messaggio.