Nuova rivelazione Fedez: "Dopo il bacio con Chemical a Sanremo volevo farla finita"

Fedez torna a parlare in prima persona della sua vita privata. Nonostante i buoni propositi, di volersi dedicare esclusivamente alla musica, il rapper di Rozzano ha scelto di rimettersi al centro della scena dal punto di vista privato, raccontando gli ultimi tre anni della sua vita nella biografia "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra". Una finestra spalancata sulla lotta contro il cancro, sulla depressione e sulla crisi coniugale con Chiara Ferragni, sfociata nel divorzio dell'anno.

Il tumore al pancreas

Nelle pagine del libro di Fedez, a cui il settimanale Chi ha dedicato la copertina del numero in edicola con estratti dal volume, il rapper è tornato a parlare del tumore al pancreas, asportato nel marzo 2022: " Quando l'ho scoperto il mondo si è spento di colpo. Non è il tipo di notizia che puoi prepararti a ricevere. Ti svegli e la vita non è più la stessa" . Come già aveva raccontato in precedenza, Federico Lucia ha ammesso di essersi sentito fragile e spaventato: "Avevo paura di morire ma più paura ancora di restare vivo e non essere più io. Ho imparato che il dolore arriva, ti resta addosso, ti cambia la pelle" . Ma il cancro era solo l'inizio di un periodo ancora più buio e difficile che lo ha portato alla depressione.

Festival di Sanremo 2023

Quando Fedez è arrivato al festival di Sanremo 2023 per sostenere la moglie Chiara Ferragni, co-conduttrice di quell'edizione al fianco di Amadeus, l'artista era in pieno squilibrio psicologico. E il ruolo di "marito di", ha ammesso nel libro, gli andava stretto: "Per me quel palco è sinonimo di musica: pensavo che la priorità, nella nostra coppia, avrebbe dovuto essere mia, in quanto cantante. E' il mio lavoro, il lavoro di Chiara non è presentare. Insomma, più o meno consciamente, me la vivevo male". Il famoso bacio a Rosa Chemical è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché non solo ha aperto la crisi con Chiara, ma ha fatto sprofondare Fedez nel buio della depressione: " Quella notte sono rimasto in giro. Elenora, la mia assistente, ha dovuto dormire con tutti i coltelli perché dicevo che volevo tagliarmi le vene. Ero uscito di testa. Lì è arrivato il burnout totale" .

Il caso Balocco e il milione

Nel suo libro Fedez ha sparato a zero contro la cerchia di amici di Chiara (" Puzzavano tutti") e soprattutto contro l'ex braccio destro dell'ex moglie, Fabio D'Amato (" Viveva della luce riflessa di Chiara. L'ho insultato molte volte "). A proposito del caso Balocco, però, il rapper ha fatto una vera e propria rivelazione: " A non volere quel milione di euro in casa sono stato io.

Le auguro un futuro luminoso, ma ho dubbi sul suo lavoro. Ha sempre delegato".

Le ho detto: 'Trova il modo, ma questi soldi qui non li voglio". E a proposito del futuro di Ferragni ha detto sibillino: "