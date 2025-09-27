Chi è Rosa Chemical: vero nome, carriera e bacio con Fedez: chi è il cantate che debutta a Ballando con le Stelle

Originale, provocatorio, fuori dagli schemi. Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è pronto a portare la sua energia esplosiva sulla pista di Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, giunto alla ventesima edizione. La sua partecipazione è stata ufficializzata attraverso un video ironico pubblicato sui social, in cui il cantante ha scherzato sul proprio ritorno in scena: " Pensavate che stessi dormendo eh? No, no, chi dorme non piglia pesci e soprattutto non va a Ballando con le Stelle. E invece ci sarò… ci vediamo lì ".

Con la sua consueta ironia, e definendosi scherzosamente “Roberto bollente”, in omaggio al ballerino Roberto Bolle, Rosa Chemical si prepara a stupire anche il pubblico della danza, dopo aver conquistato quello musicale e televisivo. Ma chi è davvero questo artista dallo stile inconfondibile?

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical

Classe 1998, Manuel Franco Rocati è nato il 30 gennaio a Grugliasco, in provincia di Torino. Prima ancora di diventare un nome noto nella musica italiana, si è fatto conoscere come street artist e modello per Gucci, dimostrando fin da giovanissimo un’attitudine creativa fuori dal comune.

Il nome d’arte “Rosa Chemical” è un omaggio doppio: alla madre Rosa, figura molto importante nella sua vita, e ai My Chemical Romance, storica band emo-rock statunitense. La fusione tra il personale e l’artistico è già, in qualche modo, la chiave per capire la sua identità pubblica: una continua contaminazione tra musica, estetica, provocazione e sincerità emotiva.

Dai primi singoli al successo su Spotify

Il debutto musicale avviene nel 2018 con il singolo Kournikova, seguito da Rovesciata (in collaborazione con Greg Willen), l’EP Okay, okay!!, Long Neck e Facciamolo. La sua musica è un mix di trap, elettronica, pop e ironia, un linguaggio che ha subito trovato una nicchia affezionata. Nel 2020 arriva il primo vero boom con TikTok, realizzato insieme al producer Radical. Il brano entra nella Viral 50 di Spotify, confermando Rosa Chemical come una delle voci emergenti più originali del panorama urban italiano.

La relazione con Linda Stabilini, la “queen dei manzi”

Rosa Chemical non ha mai nascosto aspetti della sua vita privata, anzi, ha spesso usato la propria visibilità per raccontarsi senza filtri. Nel 2023 ha annunciato sui social la relazione con Linda Stabilini, una tiktoker diventata popolare grazie ai suoi video ambientati nel mondo agricolo.

Linda è nota come la “queen dei manzi”, soprannome nato dal suo passato da contadina e dal tono ironico con cui racconta la vita in campagna. In un’intervista ha spiegato: " Io ho una fattoria, con mucche, cavalli e maiali. Spesso aiuto mio papà con i lavori, come guidare il trattore o spalare la cacca ". Una coppia decisamente fuori dagli schemi, come lo stile stesso dell’artista: genuina, autentica, e molto seguita anche sui social.

Sanremo, provocazione e bacio con Fedez

La vera esplosione mediatica per Rosa Chemical arriva con la partecipazione al Festival di Sanremo. Nel 2022 è ospite della serata cover accanto a Tananai, con un originale riarrangiamento del brano di Raffaella Carrà A far l’amore comincia tu, ribattezzato Comincia tu.

Ma è nel 2023 che Rosa Chemical diventa protagonista assoluto. In gara con il brano Made in Italy, si classifica ottavo, ma fa parlare di sé per una performance che scuote l’Ariston. Durante l’esibizione, coinvolge Fedez, seduto in platea, in un gesto provocatorio: dopo aver mimato un amplesso, lo bacia in diretta, lasciando il pubblico, e i media, senza parole.

Il gesto ha un forte impatto mediatico e sfocia in una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, coinvolgendo entrambi i cantanti. Rosa Chemical, da sempre fautore della libertà d’espressione e dell’abbattimento di tabù, difende la propria esibizione come atto artistico e liberatorio, nel segno dell’inclusività e dell’anticonformismo.

Da Sanremo a Ballando con le Stelle

Oggi Rosa Chemical è pronto per una nuova avventura: Ballando con le Stelle. Il talent di Rai 1 potrebbe sembrare una scelta sorprendente per un artista così fuori dai canoni tradizionali del pop italiano, ma è proprio qui che Rosa intende portare il suo stile, la sua ironia e la sua visione. Con la sua partecipazione, si preannuncia una stagione “bollente”, come ha lui stesso ironizzato. Un mix di danza, spettacolo e provocazione che promette di lasciare il segno, proprio come tutte le sue performance precedenti.

Un artista fuori dagli schemi

Rosa Chemical è molto più di una provocazione: è un performer, un artista visivo, un comunicatore, che ha scelto di usare la musica come mezzo per esprimere identità, desideri e libertà.

Con il suo stile inconfondibile e la capacità di dividere l’opinione pubblica, continua a farsi spazio nel panorama musicale e televisivo italiano, sempre a modo suo. La sua partecipazione a Ballando è solo l’ultima tappa di un percorso che, sicuramente, non