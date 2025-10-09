Fedez e il libro, annunciata l'uscita: "Ci sono gli errori, le cadute, le parti che ho evitato per anni"

Doveva essere la musica a parlare per Fedez - o almeno questo era stato il suo annuncio negli scorsi giorni - invece il rapper di Rozzano ha infranto la sua promessa, annunciando l'uscita della sua autobiografia "L'acqua è più profonda di come sembra da sopra". Circa 184 pagine in cui Federico Lucia promette di raccontare " emozioni, responsabilità, verità, errori, cadute, le parti che ho evitato per anni" per provare a "ricostruire dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine".

L'annuncio sui social

Fedez ha scelto, ancora una volta, i social network - in particolare Instagram - per annunciare l'imminente uscita della sua biografia, il secondo libro da lui firmato dopo "FAQ. A domanda rispondo" uscito nel 2016. Centrale il richiamo all'acqua e alla profondità delle emozioni nel post che ha condiviso sul suo profilo e che anticipa la data di pubblicazione, fissata per il 21 ottobre: " Galleggiare per anni sulla superficie delle cose. Correre, evitare, sorridere. Fuori va tutto bene. Dentro non lo sai. Evitare tutto ciò che ti costringe ad andare in profondità. Perché andare a fondo è annegare, è perdere il respiro. Ma è proprio vero che se non guardi il fondo, il fondo prima o poi ti tira a sé. Non è una scelta, e quando ci arrivi non puoi ignorare più niente" . Nel post Federico Lucia ha spiegato di avere iniziato a maturare l'idea di scrivere un libro sugli ultimi anni della sua vita dopo avere scritto il brano "Battito", presentato a Sanremo: " Mi sono approcciato per la prima volta alla scrittura senza il vincolo della rima. Qui ci sono errori, cadute, parti che ho evitato per anni. Ricostruire e dare senso a ciò che, da fuori, poteva sembrare solo disordine. So che quello che farà discutere di più sarà la superficie. E forse per la prima volta nella mia vita è proprio la superficie a spaventarmi, non il fondo".

La prefazione

Nella prefazione al libro Fedez racconta come le parole hanno trovato spazio sulla carta: " C'è chi sosterrà che è per i soldi, forse è vero, non m'importa, ma ha senso se anche solo una persona dopo averlo letto si sentirà meno sbagliata, imperfetta, fallita soltanto perché il mondo intorno urla che lo è: un fallito, un coglione, un nulla. Io non sono un buon esempio, forse sono il peggiore che esista, ma proprio per questo posso diventare il migliore degli esempi possibili" . Smettere di ignorare il vuoto e il malessere gli ha offerto lo spunto per raccontarsi: " Esiste un momento in cui comprendiamo che il coraggio più grande non è la fuga, ma il guardarsi negli occhi. Smettere di ignorare quel vuoto assordante che smania per essere ascoltato perché è l'unico modo di esistere davvero.

Non possiamo controllare ciò che accade intorno a noi, ma possiamo decidere come reagire a tutto questo. È la, è il crollo, a costringerci a cercare un senso. A interrogarci, a cercare risposte, a ricostruire".