"Donerò il 10% dei miei ricavi". Fedez e la "beneficenza" con le uova di Pasqua

Sono passate alcune settimane da quando Selvaggia Lucarelli ha acceso i riflettori sulle uova di Pasqua realizzate da un noto marchio dolciario in collaborazione con Fedez, che ha prestato il suo volto alla campagna. Dall'inchiesta svolta dalla giornalista, che da qualche tempo è tornata a scrivere sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, era emerso che il corrispettivo da devolvere in per il fine benefico promosso dalla campagna, in realtà, non era correlato dal numero di uova vendute. Lucarelli già in passato aveva svolto inchieste simili, in particolare lo scorso Natale con il focus sul pandoro di Chiara Ferragni, che a differenza del marito aveva preferito non replicare. Tra il caso mediatico sollevato dalla giornalista e l'annuncio di Fedez sulle cifre raccolte per il fine benefico, c'è in mezzo una sfuriata del rapper contro Lucarelli e l'ammissione dello stesso di aver avuto una crisi a causa di una cura sbagliata con gli psicofarmaci.

Ora che le acque si erano calmate, e che Pasqua ormai è vicina, Fedez ha voluto dare qualche specifica in più sul progetto. " Walcor ha donato 30mila euro di base ", spiega il rapper. Questa dovrebbe essere la cifra che, stando a quanto appurato da Lucarelli, dovebbe essere quella (finora non comunicata) che le parti avevano concordato come versamento base da parte dell'azienda. A questa somma, il rapper dichiara di averne aggiunta una identica, quindi altri 30mila euro, di tasca propria. " In tutto siamo già a 60mila euro ", sottolinea il Fedez, sommando i due versamenti. Appurato questo elemento benefico, il marito della Ferragni ammette anche: " In base alle vendite delle uova, io donerò il 10% dei guadagni che mi spettano ".