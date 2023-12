Cancella Chiara Ferragni dal profilo, poi ci ripensa. L'incoerenza di Fedez

Incoerenza. È la parola che riassume il 2023 di Fedez. "Riferito a persona, che agisce in modo non conforme ai suoi principi, ai suoi pensieri, alle sue parole, o afferma cose contraddittorie, o muta facilmente idee, propositi, convinzioni" (Treccani). E l'ultima mossa social proposta dal rapper su Instagram riassume a pieno questa sua "dote". Pare, infatti, che Fedez abbia fatto fuori la moglie Chiara dalla sua foto profilo. All'immagine patinata con i figli Leone e Vittoria, Federico Lucia ha preferito uno scatto in stile papà single. Per carità, il profilo è personale e ognuno ci fa ciò che meglio crede, ma rimuovere la foto della famigliola felice in un momento tanto delicato per la consorte non sembra essere la mossa più azzeccata. Soprattutto se la decisione dura poco più di un'ora.

Già, perché il rapper è tornato subito sui suoi passi, cambiando nuovamente foto. Ma il gesto - che era sfuggito alla maggior parte di coloro che non vivono sui social network h24 - è stato notato dai fan più accaniti e qualcuno è riuscito persino a screenshottare il cambio di immagine con un bel "prima e dopo". E la risposta social è stata impietosa. "Ora creano tutto questo hype così possono girare la terza stagione dei Ferragnez", ha commentato un utente, mentre un altro: "Solita cazzata come a Sanremo… non sapendo più cosa inventarsi, per salvare la faccia ora giocano la carta pietismo e problemi di coppia!". Ma la tesi della crisi questa volta non regge.

In più di una occasione Fedez ha dimostrato che, quando fa comodo alla causa, la coppia è coesa e ci sono i Ferragnez, ma quando la "merdina" (parole sue) è tanta Fedez e Chiara Ferragni sono due entità diverse e distinte per limitare i danni. (Ma non è: "Nella buona e nella cattiva sorte"?). Il rapper lo ha detto chiaramente nel primo video post Pandoro gate, quando ha attaccato Giorgia Meloni, cercando di distogliere l'attenzione dalle grane familiari e ha portato avanti una timida difesa della moglie. Nell'annus horribilis dei Ferragnez, Fedez ha dimostrato di essere il paladino dell'incoerenza. Lo ha dimostrato a Sanremo e in molte altre occasioni negli ultimi dodici mesi e l'anno non poteva che finire così: con la moglie accusata (e multata) per pratica commerciale scorretta e lui che prende le distanze. Eppure, il rapper di misfatti ne ha messi a segno molti e la sua frase ricorrente è sempre stata: "Ho molto da farmi perdonare da mia moglie". Ma quando c'è da rendere il favore, cosa fa? Cancella la consorte relegandola all'oblio social. Il peggiore dei gesti per un'influencer, soprattutto se è tua moglie.