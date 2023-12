Sanremo, le vacanze e il pandoro indigesto: l'annus horribilis dei Ferragnez

Hanno iniziato l'anno male e lo hanno finito ancor peggio. Il 2023 è stato un vero e proprio disastro per i Ferragnez che hanno inanellato - uno dopo l'altro - una serie di scivoloni e passi falsi, che hanno messo in crisi il loro impero ma soprattutto danneggiato la loro immagine. Dall'infelice battuta su Emanuela Orlandi al disastroso Sanremo, dalla causa milionaria per Muschio Selvaggio alle polemiche sulle vacanze fino al ricovero in ospedale e al Pandoro-gate, il 2023 di Chiara Ferragni e Fedez è stato il peggiore di sempre.

Emanuela Orlandi e Sanremo

Che l'anno non sarebbe stato sotto i migliori auspici per Fedez e consorte lo si è capito a fine gennaio quando, durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, il rapper si è lasciato sfuggire una risatina parlando del caso di Emanuela Orlandi. Durante le registrazioni, Fedez ha addirittura ironizzato sulla scomparsa della giovane - avvenuta nel 1983 - e la polemica è divampata in rete senza che il cantante porgesse le sue scuse ufficiali al padre di Emanuela Orlandi. Pochi giorni dopo, Chiara Ferragni era attesa alla prima prova da conduttrice sul Festival di Sanremo. Ma sul palco dell'Ariston i Ferragnez hanno offerto al pubblico la loro versione peggiore. Da mesi Chiara Ferragni preparava il suo esordio televisivo e in due serate il marito le ha rubato la scena e rovinato l'esperienza sanremese. Le follie di Fedez - il brano-propaganda cantato all’insaputa della Rai, tra accuse al Governo e foto strappate, e il bacio a Rosa Chemical - hanno messo in ombra (e in difficoltà) l'imprenditrice digitale e i follower hanno iniziato a capire che dietro all'immagine perfetta dei Ferragnez c'è un mondo decisamente meno dorato. Ma questo era solo l'inizio e quello che è seguito è stato ancor più disastroso.

La crisi costruita e la causa contro Luis Sal

Gli effetti devastanti degli psicofarmaci e la depressione raccontata sui social, come se l'argomento non fosse delicato, hanno portato Fedez alla deriva e la coppia ha cavalcato l'onda della presunta crisi coniugale per mesi con il solo scopo di costruirci sopra la seconda stagione della serie tv The Ferragnez e trarre profitto anche da un periodo buio. Ma la primavera infelice di Fedez era solo all'inizio. Il forfait in tribunale, dove avrebbe dovuto testimoniare sulla strage di Corinaldo, la sparata sulle Ong e la battaglia in prima linea con una nave tutta sua, fino alla vacanza di lusso a Dubai hanno segnato la prima parte del 2023, restituendo un'immagine triste e impietosa di Fedez. Niente rispetto a quello che sarebbe accaduto di lì a poco, tra maggio e giugno, con la lite con Luis Sal e la causa milionaria intentata proprio contro l'ex amico per questioni di società. Tra il rapper e Sal sono volati stracci social e nella vicenda si inserì persino Fabrizio Corona, che parlò di una presunta relazione omosessuale tra Fedez e Luis. Gossip spazzati via dagli atti degli avvocati per sancire la separazione milionaria tra i due ex amici e soci.

Le polemiche sulle vacanze

Se la primavera è stata da dimenticare, l'estate è andata peggio, soprattutto per Chiara Ferragni. Le prime polemiche sono scoppiate con il Chiara Ferragni summer tour - vacanze gratis in giro per l'Italia travestite da maxi-spot per i suoi brand - e sono proseguite con il silenzio imbarazzante sulla morte di Silvio Berlusconi e la pioggia di critiche per gli scatti hot condivisi sui social network. L'apice della sua estate nera - segnata anche dalla morte della cagnolina Matilda - l'influencer lo ha toccato con la vacanza sullo yacht di lusso alle isole Eolie nel momento in cui la Sicilia bruciava. Il suo "buon lunedì" è risuonato come uno schiaffo in faccia ai siciliani che da giorni combattevano contro le fiamme e la crisi d'acqua.

L'autunno in chiaro scuro

Accantonate per un attimo le polemiche, i Ferragnez hanno vissuto un inizio settembre positivo. Le nozze della sorella maggiore di Chiara Ferragni, il nuovo superattico in consegna e l'arrivo del cane Paloma hanno concesso a Fedez e alla moglie una tregua dal loro annus horribilis. Ma il dramma era dietro l'angolo. Il 27 settembre il rapper è finito in ospedale con un'ulcera gastrica, che gli ha procurato un'emorragia interna, che ne ha messo a rischio la vita. Il marito della Ferragni ha vissuto giorni drammatici, colpito da una grave ricaduta che lo ha costretto a numerose trasfusioni di sangue. L'ennesimo dramma sembrava essere servito al cantante per dare un segnale di svolta alla sua vita, ma quando è tornato in pubblico, con l'evento in piazza in favore dei donatori, è scivolato sull'ennesima buccia di banana litigando con La Russa e facendo la solita propaganda antigoverno.

Il tracollo: X Factor e il pandoro gate

La fine del 2023 segna il tracollo dei Ferragnez. Da una parte c'è Fedez che ingaggia una battaglia personale contro Morgan (espulso da X Factor) e guadagna una serie di tapiri d'Oro, che lo mettono in una situazione imbarazzante. Dall'altra c'è Chiara Ferragni, che macchia la sua reputazione con il pandoro gate. L'Antitrust la multa per oltre un milione di euro per pratica commerciale scorretta in merito al suo pandoro Pink Christmas, ma lei nega ogni coinvolgimento salvo poi scusarsi in lacrime sui social network. Le scuse, però, non l'aiutano a frenare l'emorragia di follower e il fuggi fuggi di partner commerciali e il suo tonfo social è assordante tanto quanto l'imbarazzante difesa di Fedez che cerca di distogliere l'attenzione del pubblico andando contro il governo e il premier Meloni. L'anno è quasi finito ma il 2024 non si annuncia migliore.