Fedez, le canzoni, le donne e la costante ricerca di attenzioni

Il bisogno di Fedez di ricevere costantemente attenzioni è noto e ultimamente questa ricerca sfocia in canzoni che hanno come soggetto di sfondo una donna, o forse di più. Inutile stare a elencare i nomi delle donne alle quali potrebbe essere rivolta quella o quell'altra barra, soprattutto perché è possibile che si conosca solo una parte, forse anche minima, delle compagne del rapper. Lo dimostra l'ultima "paparazzata", da capire poi quanto rubata, che lo vede intento a limonare con una giovanissima ragazza dai capelli a caschetto in una discoteca di Montecarlo. È single e non fa torto a nessuno, a patto che poi queste esperienze non diventino oggetto di rime "revenge", perché a quel punto il problema è manifesto.

E lo è ancora di più, ma più che altro per una questione di ipocrisia, che tra le rime vendicative faccia pure una critica al lusso, perché non è credibile. Un esempio plastico di questo modo di fare del cantante è la canzone che ha spoilerato su Instagram mentre si tatuava la schiena. Nelle rime si riferisce a una ipotetica ragazza, di cui non faremo nome perché non lo sappiamo e della quale non è nemmeno interessante saper l'identità, perché non è quello il punto. Il brano è una sequenza di accuse rivolte a una ipotetica persona che lui accusa di averlo usato per avere una vita di lusso. Tra le frasi della canzone si può citare: " Quando ti ho chiesto di uscire non pensavo di finire al primo appuntamento dentro uno store di Cartier ". O ancora: " Se tocchi un operaio speri non sia contagioso, pensavo fosse amore invece eri al lavoro ".

Forse, così facendo, Fedez sente di essere in qualche modo superiore, spera di ricevere le attenzioni dei media che scrivono pezzi su pezzi facendo ipotesi sull'obiettivo delle sue barre taglienti. Ma qualcuno dovrebbe fargli notare che evidentemente è lui a scegliere quel tipo di donna, che esiste ovviamente, ma che non rappresenta certo la totalità. E in secondo luogo, che sputare nel piatto in cui si è mangiato non è solamente scortese, concetto del quale a Fedez interessa relativamente, ma è cafone e maleducato, e anche molto antipatico. E alla lunga questo potrebbe avere delle ripercussioni.

A Fedez interessa? Certo che no, ma a personaggi come lui, per i quali l'immagine pubblica ha un peso, probabilmente interessano le conseguenze in tal senso. Il cercare attenzioni in questo modo prima o poi presenterà il conto a livello mediatico.