Fedez e il Codacons di nuovo in tribunale: si decide il rinvio a giudizio del rapper

Fedez e il Codacons tornano a scontrarsi in tribunale. La saga, che vede contrapposti l'associazione dei consumatori e il rapper, si arricchisce di un nuovo capito, che avrà come ambientazione il tribunale di Roma. Nella giornata odierna, i giudici romani ascolteranno Federico Lucia nell'ambito del processo per diffamazione intentato da Carlo Rienzi, presidente del Codacons, proprio contro il rapper.

Perché Fedez è di nuovo in tribunale

La vicenda risale al 2020, quando Fedez accusò il Codacons di utilizzare banner pubblicitari ingannevoli sul proprio sito internet per ottenere fondi con la scusa della pandemia da Covid-19. Così il presidente dell'associazione denunciò il rapper per diffamazione. Fedez comparirà in aula, su sua richiesta, per poter dare la sua versione dei fatti prima che il giudice per le udienze preliminari stabilisca se mandarlo a processo oppure no.

Fedez è partito alla volta di Roma nella tarda giornata di domenica 5 maggio e sui suoi canali social ha ironizzato sull'ennesimo procedimento contro il Codacons. Il cantante di Rozzano si è mostrato in auto e sulla foto pubblicata su Instagram ha scritto sarcastico: "Un giorno in pretura, proteggimi". Poi la stoccata all'indirizzo del Codacons: "L'ennesimo processo inutile contro quella associazione inutile". Non contento, Fedez ha voluto mettere in scena un siparietto con la sua assistente, Eleonora Sesana, imitando la famosa serie animata "Mignolo e Prof".

Fedez ironizza sul Codacons sui social

"Prof, che cosa facciamo questa sera?", recita l'assistente di Fedez e lui replica pungente: "Quello che facciamo tutte le sere, Mignolo. Cercare di non farci condannare dal Codacons". Poi il rapper di Rozzano ha voluto coinvolgere anche un cameriere dell'hotel dove soggiorna: "Una piccola domanda per un sondaggio Istat: nella diatriba Fedez - Codacons, lei per chi ti fa?". E la risposta a suo favore ha scatenato Fedez che, poco dopo, ha ironizzato davanti allo specchio a torso nudo: "Il presidente del Codacons per i miei addominali".

La "partita" però non si giocherà sui social network, dove il rapper è sicuramente più forte del Codacons, ma bensì nell'aula del tribunale di Roma, dove i giudici sono pronti ad ascoltare la versione di Fedez. A febbraio scorso la richiesta di archiviazione da parte della procura di Roma della posizione del rapper era stata respinta dal giudice, che si occupa del procedimento, per questo il rapper aveva chiesto di potere essere ascoltato.

Il tentativo è quello di poter cambiare le sorti della vicenda e evitare il processo.