"Io nullatenente? Decontestualizzato". Fedez accusa il Codacons, che replica: "Memoria corta"

Questa mattina, il quotidiano Repubblica ha pubblicato un articolo in cui riportava le parole di Fedez durante un'udienza che si tenne nel 2020. Nello specifico, si trattava di una delle tante udienze in relazione agli scontri giudiziari tra Fedez e il Codacons che si sono conclusi in tribunale. Pubblicando l'articolo, il quotidiano Repubblica ha allegato anche l'audio del rapper in cui, testualmente, si dichiara "nullatenente" in quanto i beni mobili e immobili sono intestati alle sue società. Il virgolettato del rapper è stato riportato da numerose testate giornalistiche e così lui, com'era immaginabile, ha deciso di replicare spiegando l'ovvio.

" Mi spiace molto leggere questo articolo, non ne capisco il senso e lo scopo, se non quello di dare un'idea sbagliata ai lettori e alle lettrici riportando una mia dichiarazione in modo del tutto decontestualizzato ", ha detto il marito di Chiara Ferragni in un intervento che è stato pubblicato sulla stessa testata. " Durante un processo mi è stata posta una domanda dal giudice circa quali beni mobili e immobili siano a me intestati. Ho risposto la verità che non ho intestato nulla a nome mio e dunque sono tecnicamente nullatenente ", ha precisato il rapper, ribadendo quanto già detto durante l'udienza. Fedez è tecnicamente " nullatenente " in quanto, spiega, " è tutto intestato alle società della mia famiglia, come avviene per molti imprenditori e imprenditrici di questo Paese. Se avessi detto il contrario avrei mentito davanti a un giudice compiendo un reato ".