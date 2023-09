Fedez e Facchinetti, folle serata alle nozze dell'amico. Cosa è successo

Il matrimonio dell'imprenditore Eugenio Scotto e Cecilia Malannino è l'evento di cui tutti parlano sui social network nelle ultime ore e non solo per la parata di vip presenti all'evento. Il ricevimento è finito infatti in una vera e propria bolgia nella fontana della villa, dove si sono tenuti i festeggiamenti della coppia. Sono decine i video che circolano sul web da ore e che immortalano Fedez, Francesco Facchinetti e altri cantanti invitati finiti nella vasca mentre cantano a squarcia gola e addirittura nuotano.

Per le nozze di Eugenio Scotto e Cecilia Malannino si sono ritrovato in una splendida location alle porte di Milano circa duecento invitati. Tra i volti noti presenti all'evento c'erano Aurora Ramazzotti, Paola Di Benedetto, Federico Rossi e tanti altri artisti della scena musicale italiana come Bresh, Nesli e Zero Assoluto. Nella lunga lista dei vip invitati c'erano anche Fedez e Chiara Ferragni oltre a Francesco Facchinetti, testimone dello sposo, e proprio quest'ultimo si è reso protagonista di un fuori programma, che ha fatto letteralmente degenerare i festeggiamenti.

I video social di Fedez e Facchinetti

Nei video virali, che circolano sul web, si vede Francesco Facchinetti entrare nella fontana della villa e mettere in scena un vero e proprio spettacolo. Il produttore musicale canta il suo cavallo di battaglia "La canzone del capitano" in mezzo alla vasca tra gli spruzzi d'acqua e i cori degli invitati. In un altro filmato si vede Facchinetti tirare in acqua anche il rapper Fedez, che a sua volta inizia a cantare uno dei suoi brani e a quel punto è il caos totale. A turno artisti e invitati sono entrati nell'acqua cantando e ballando, mentre Francesco Facchinetti spogliava Fedez e poi provava a nuotare nella fontana tra le risate di chi era rimasto all'asciutto.

Prima della fine della serata nella vasca, però, è finita anche Chiara Ferragni. In un altro video si vedono infatti l'imprenditrice e il marito Fedez cantare a squarciagola al centro della fontana, seguiti dalle performance di Federico Rossi e degli Zero Assoluto. Tutto ripreso dagli obiettivi dei telefonini degli invitati presenti al ricevimento e finito su Tik Tok e Instagram con foto e video diventati virali in rete. "Fine serata con la copertina", ha scritto su Instagram la Ferragni mostrandosi ai follower dopo il bagno nella vasca. E la serata è proseguita fino a notte fonda tra canti e follie.