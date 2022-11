"Fedez e J-Ax arrestati con la cocaina". Per la fake new l'autore va a processo

Leonardo Piastrella, 39enne umbro, dovrà rispondere di diffamazione aggravata a mezzo stampa per avere inventato una notizia, che vedeva coinvolti Fedez e J-Ax. Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha chiesto alla Procura di rinviare a processo l'uomo che, nell'aprile del 2017, confezionò una colossale bufala sull'arresto per droga dei due cantanti, i quali per contro lo avevano denunciato per calunnia.

La vicenda

L'8 aprile 2017 sul sito rollingstone.live esce una notizia clamorosa: " Fedez e J-Ax arrestati con 28 grammi di cocaina nella macchina ". L'articolo è pieno di particolari dall'inseguimento contromano in via Montenapoleone fino al rinvenimento della cocaina nella vettura e alla dichiarazione rilasciata da un passante, che aveva assistito alla scena. Peccato che fosse tutto falso. L'autore dell'articolo, Leonardo Piastrella, aveva inventano tutto - notizia e particolari - ma questa era diventata virale sui social network, costringendo Fedez e J-Ax a smentire pubblicamente la bufala, salvo poi querelare il 39enne.

La denuncia per diffamazione

Inizialmente l'azione legale avviata da Fedez e J-Ax sembrava poter finire nel nulla. Sebbene il reato fosse " oggettivamente configurabile", il pm ne aveva chiesto l'archiviazione sostenendo che l'indagato - già noto per essere "il re della bufala social italiana" - non sarebbe stato punibile in quanto aveva esercitato il diritto di fare "controinformazione" con la "spettacolarizzazione del pettegolezzo". Ma i legali di Fedez, gli avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, avevano obiettato sostenendo che la "disinformazione non può essere lecita" e che le fake new potevano "influenzare e indirizzare le opinioni, le scelte e le tendenze di una considerevole quantità di persone ". Una visione che il gip Massimo Baraldo ha condiviso.

Le motivazioni del gip