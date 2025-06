Fedez, il gesto di Chiara Ferragni per nonna Luciana

Nonna Luciana insieme a Fedez (Fonte Instagram)

Sono ore molto tristi queste per Fedez, che proprio ieri ha dovuto dire addio all'amata nonna Luciana, scomparsa all'età di 94 anni. Nata Luciana Violini, "nonna Luciana" era diventata una figura estremamente nota nell'universo di Fedez. Il rapper, infatti, non ha mai nascosto il forte legame che aveva con la donna. Se si scorre il suo account Instagram, infatti, non è difficile trovare post che lo raffigurano non "nonna Ciana": dalle feste di compleanno ai vecchi post con i figli Leone e Vittoria, fino all'indimenticabile scatto in cui la donna si commuoveva vedendo il nipote, agitato e in ansia, sul palco del Festival di Sanremo, al fianco di Francesca Michielin, con cui ha realizzato il duetto Chiamami per nome. Proprio pe r questa immensa condivisione del rapporto affettuoso tra Fedez e sua nonna, sono stati in molti a mostrargli il proprio cordoglio e la propria vicinanza.

E tra questi c'è stata anche Chiara Ferragni. Come è ormai universalmente noto, i rapporti tra Fedez e Chiara Ferragni dopo il divorzio sono sempre stati gelidi, se non proprio ostili. Dalle accuse vicendevoli, passando anche per le rivelazioni fatte da Fabrizio Corona poco prima dell'edizione di quest'anno del Festival di Sanremo, gli ex Ferragnez sembravano essere diventati non solo sconosciuti, ma proprio nemici. Eppure la morte di nonna Luciana sembra aver portato a un piccolo passo in avanti. Sul suo account Instagram, infatti, Fedez aveva condiviso un carosello di immagini che lo ritraevano accanto alla nonna, accompagnando le foto con un ricordo molto semplice: "Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto". La didascalia era firmata da un generico " "la tua famiglia".

Quello che ha attirato l'attenzione è, come si legge anche su Today, l'apparizione di un "mi piace" proprio di Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale e influencer non segue più il marito sui social, così come Fedez non segue più lei. Ma, a dispetto di tutto, Fedez rimane il padre dei suoi figli e per Chiara Ferragni l'idea di "famiglia" è sempre stata molto forte e importante. Proprio per questo ha scelto, a dispetto dei cattivi rapporti in atto, di mostrare la propria vicinanza all'ex marito, affiancandosi a lui in un momento di cordoglio per una persona che la stessa Ferragni ha frequentato molto a lungo.

Se da una parte c'è già chi si sta interrogando su un possibile riavvicinamento tra i due, anche solo per poter costruire un rapporto civile a favore dei figli, c'è anche chi, più pragmaticamente, vede nel "mi piace" della Ferragni solo un gesto di vicinanza per un uomo che ha fatto parte della sua vita, che ha amato e che ora sta soffrendo per una perdita dolorissima.