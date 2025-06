Lutto per Fedez, è morta nonna Luciana

Nonna Luciana insieme a Fedez (Fonte Instagram)

" Ciao nonna Luciana, ci mancherai tanto ". Con queste parole Fedez ha dato l’ultimo saluto alla sua amata nonna, scomparsa mercoledì 11 giugno all’età di 94 anni. In un post pubblicato sui social, il rapper ha condiviso alcune foto che lo ritraggono insieme a "nonna Ciana" – all’anagrafe Luciana Violini – accompagnandole con un messaggio semplice e affettuoso per ricordarla.

Il grande affetto

Negli anni, Fedez ha spesso mostrato il forte legame con la nonna, condividendo momenti familiari anche con i suoi follower. Tra gli ultimi ricordi pubblicati, una serie di immagini della festa per i suoi 91 anni, nel 2022. Ma "nonna Ciana" è apparsa più volte accanto ai pronipoti Leone e Vittoria, e in uno dei post più toccanti la si vede commossa davanti alla televisione mentre guarda il nipote esibirsi al Festival di Sanremo insieme a Francesca Michielin.

Molti fan la conoscevano anche per la sua passione per i tarocchi, un lato affettuosamente ironico che Fedez ha voluto omaggiare con un’ultima foto in cui la nonna è ritratta mentre legge le carte.

Il brutto incidente

Nel 2022, nonna Luciana affrontò un momento delicato dopo una caduta che le causò la rottura del femore. Fu necessario un intervento chirurgico, che fortunatamente andò a buon fine.

Oggi l’hanno operata e fortunatamente è andato tutto bene! Ci hai fatto sudare freddo. Sei una roccia, nonna! Sono contento che sia andato tutto bene

Anche in quell’occasione, Fedez condivise la sua preoccupazione — e poi il sollievo — con i fan, scrivendo sui social: "". Un messaggio che raccontava tuttoe l’ammirazione per una figura per lui così importante.