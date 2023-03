"Il vile denaro...". Fedez vuota il sacco sulla lite con l'ex amico Fabio Rovazzi

Lavare i panni sporchi sui social? Fatto. Nell'ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio, Fedez ha fatto mea culpa tornando a parlare della lite con Fabio Rovazzi suo ospite in studio. I due artisti hanno fatto pace (da tempo) e i nodi sulla momentanea lite sono venuti al pettine in diretta. E sapete qual è il motivo del loro litigio? Presto detto. " Io, te e altri, eravamo un po' in un delirio di onnipotenza del cazzo. Eravamo un po' troppo legati al vil denaro", ha confessato il marito di Chiara Ferragni mentre Rovazzi confermava: "Abbiamo iniziato a lavorare insieme poi sono arrivati i soldi ed è fisiologico che vada tutto a puttane ". Ah, cosa (non) fanno i soldi...

Neppure il tempo di godere, che i detrattori arrivano a frotte. Alba Parietti riceverà il Leone d'Oro alla carriera per i suoi quarant’anni in televisione, ma la notizia del riconoscimento ha creato non poco scompiglio. "Che c'entra la Biennale di Venezia con la Parietti?", si sono chiesti in molti e, in effetti, il Leone è sempre d'oro ma non lo stesso della Mostra del Cinema bensì quello del Gran Premio Internazionale di Venezia. Ma il qui pro quo ha fatto esplodere il web. Qualcuno ha sminuito l'entità del premio e Alba Parietti si è risentita: " Un giorno mi dissero: 'Ogni volta che avrai un sorriso, qualcuno tenterà di spegnertelo' devo ammettere che è tristemente vero. Dover dare spiegazioni ulteriori dopo aver diffuso un comunicato chiarissimo e inequivocabilmente mi tocca molto. Non ho mai dato spazio a equivoci ". Giusto per mettere i puntini sulle "i".

Roba da non crederci, ma si mormora che tra Shakira e la suocera siano volati gli schiaffi. O meglio, a prenderle (le sberle) sarebbe stata la popstar colombiana. La madre di Gerard Piquè sarebbe stata a conoscenza delle scappatelle del figlio e lo avrebbe addirittura coperto (prestandogli casa) con la sua amante Clara Chia Marti. Una volta scoperta la tresca Shakira, come riporta Latin Post, avrebbe avuto un duro confronto con la suocera in strada e quest'ultima - non curante dei nipoti presenti - avrebbe schiaffeggiato Shakira. E pensare che la popstar si era limitata a darle solo della strega (con tanto di pupazzo piazzato sul terrazzo).