“Fedez ne ha più di Ferragni”. Il rapper supera la moglie, è sfida in famiglia

Il caso Balocco potrebbe diventare lo spartiacque di un "prima" un "dopo" nella vita pubblica di Chiara Ferragni in qualità di influencer e imprenditrice digitale. La moglie di Fedez si trova al centro di un ciclone mediatico senza pari nella sua storia lavorativa e sta cercando ogni soluzione possibile, com'è giusto che sia, per uscirne nel miglior modo politico. Al suo fianco una task-force di avvocati e strateghi della comunicazione che le sono corsi in aiuto, soprattutto questi ultimi, dopo il video di scuse che, almeno a livello social, ha avuto un notevole effetto boomerang. A livello comunicativo, Ferragni dovrà ricominciare quasi da zero ma il report "Un anno di web e social network", realizzato da SocialData in esclusiva per Adnkronos, mostra anche un altro punto di vista, completamente interno alla famiglia, che probabilmente non soddisferà l'influencer.

Infatti, nel corso di tutto il 2023, nonostante il "pandoro-gate", ad aver avuto maggiori menzioni social è stato Fedez rispetto a Ferragni: 318mila del rapper contro 281mila dell'influencer. Il dato, in realtà, non dovrebbe stupire particolarmente, in quanto Fedez è stato al centro di numerosi casi di cronaca fin dall'inizio del 2023: dalla sua discussa, e polemizzata, partecipazione al festival di Sanremo, partita con la foto strappata di Galeazzo Bignami e limone in platea con Roma Chemical, e finita con la crisi matrimoniale, vera o presunta, e i conseguenti svarioni social. C'è stata poi la lite con Luis Sal, il nuovo problema di salute e ora il caso del pandoro che, volente o nolente, ha coinvolto anche lui. Chiara Ferragni, invece, ha avuto pressoché solo due picchi quest'anno: il primo a Sanremo, per la sua partecipazione al fianco di Amadeus, e il secondo a fine anno con il caso del pandoro e gli strascichi conseguenti.

Il "pandoro-gate" resta comunque l'evento principale della famiglia, anche perché è quello che ha ricevuto un sentiment maggiormente negativo, come evidenzia lo stesso report. Molti dei seguaci di Ferragni hanno cominciato a vedere l'influencer con occhi diversi dopo il caos mediatico che si è generato e lo dimostra anche la perdita di oltre 100mila follower dall'inizio del caso, che si aggiungono agli oltre 80mila del marito. Gli esperti si dividono sulla possibilità che l'influencer possa riprendersi dopo questa botta alla sua reputazione ma solo il tempo potrà fornire indicazioni utili in questa direzione.