Chiara Ferragni, scomparsa dal suo Instagram, ma non dai social. Ecco come

Il suo è un silenzio che fa tanto rumore e non passa giorno che i seguaci di Chiara Ferragni, ma non solo, dopo l'affaire pandoro, non si chiedano quando tornerà a postare e quali saranno le sue decisioni future. Ma a ben guardare l'imprenditrice digitale, al centro delle indagini di tre procure dopo la maxi multa da un milione di euro dell'Antitrust, dai social non è per niente sparita, anzi è attiva solo in maniera diversa.

I suoi like non passano inosservati

Un pomeriggio al parco insieme alla mamma e ai due figli Leo e Vittoria è stata l'unica volta che si è rivista Chiara dal vivo, paparazzata da un settimanale di gossip, poi più niente. Dopo il video di scuse è letteralmente sparita, niente vacanze natalizie come da abitudine in casa Ferragnez, nessn albero postato e qualcuno ha anche ipotizzato che fosse andata via da Milano, cosa ovviamente mai confermata.

Però ci sono delle piccole tracce della sua attività come i "mi piace" sparsi sui profili delle persone a lei più care, come quello messo al post di papà Marco insieme alla sorella Valentina che ha compiuto gli anni, oppure nelle immagini postate da Fedez, tornato al contrario molto attivo, soprattutto quelle in cui ci sono i figli e il cane Paloma nuovo arrivo in casa.

Si prepara battaglia

Come il video di scuse, anche questo silenzio sembra essere una strategia comunicativa, anche se è in dubbio che l'enorme onda negativa abbia fortemente provato la Ferragni, che per la prima volta si è trovata ad affrontare una grande perdita di credibilità, non soltanto personale, ma che attacca anche le sue aziende, comprese tutte le persone che lavorano con lei non soltanto sui social ma anche per quanto riguarda le linee di abiti o di make up o le sponsorizzazioni. Un bel peso da portare sulle spalle, che giustamente dopo l'inciampo delle scuse ora va affrontato con il piede giusto per ricreare quel feeling con i propri seguaci in tutto il mondo.

Al momento quindi tutto tace tranne il suo apprezzamento per le poche persone che ha veramente a cuore, quelle della sua famiglia a cui non può non dedicare un "mi piace" in attesa di decidere i passi più giusti da fare, per tornare alla ribalta magari con una nuova strategia o immagine completamente rinnovata.