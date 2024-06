"Fedez perde pezzi": Ibrahimovic e Kings League interrompono la collaborazione

Ascolta ora 00:00 00:00

Il divorzio da Chiara Ferragni e l'inchiesta sulla beneficenza fatta dal programma FarWest non sono le uniche grane di Fedez. Il rapper sta vivendo un periodo poco sereno dal punto di vista professionale soprattutto per quanto riguarda le sue società. Se da una parte la musica va a gonfie vele, dall'altra alcune collaborazioni - come spifferato dalla rivista Chi - sarebbero saltate a causa del periodo turbolento che il cantante di Rozzano sta attraversando.

Stop alle collaborazioni Vip

Il Pandoro gate che ha travolto Chiara Ferragni lo scorso dicembre ha inevitabilmente toccato anche il marito, Federico Lucia, che nell'intera vicenda ha avuto un contraccolpo durissimo dal punto di vista economico e di immagine. Le conseguenze della crisi dell'influencer sembra si comincino a vedere solo ora per Fedez. A dirlo è il settimanale Chi. "Se Chiara Ferragni a causa del pandoro gate ha perso follower e sponsor, ora anche Fedez comincia a risentire da un punto di vista degli affari delle turbolente vicende degli ultimi mesi", si legge nella rubrica Pillole di gossip. "Nei giorni scorsi hanno interrotto la collaborazione con la sua società sia l'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic sia la Kings League, lega internazionale di calcio a sette", riferisce la rivista.

Le società di Fedez

Secondo l'indiscrezione trapelata su Chi, dunque, si sarebbero interrotti bruscamente due accordi economici importanti con altrettanti big del mondo dello sport: Zlatan Ibrahimovic e Gerard Piqué, ideatore della Kings League. Quale tipo di collaborazione fosse in atto tra Fedez, Ibra e Piqué non è chiaro. L'impero economico messo in piedi da Federico Lucia - con il supporto della madre e del padre, che ricoprono ruoli di spicco nelle sue società - è composto da una Srl di noleggio mezzi e gestione sicurezza personale (la Autoscontri), un'altra Srl sulla commercializzazione di bevande alcoliche e non (Happy Seltz) e la Zdf, attraverso la quale il rapper gestisce la casa discografica Newtopia, la società di management Doom Entertainment e la King Croc, società immobiliare.

Il flop Onlyfans

A quanto pare, però, Fedez non ha fatto fatica a voltare pagina. Conclusesi le collaborazioni con Zlatan Ibrahimovic e Kings League, l'ex marito di Chiara Ferragni ha firmato un cospicuo contratto con la piattaforma di contenuti hot OnlyFans dove - ha assicurato lui - non pubblicherà contenuti "strappamutande", bensì solo foto e video esclusivi riservati ai suoi fan. Ma l'operazione Onlyfans non sembra entusiasmare i suoi seguaci e il pubblico in generale.

Da quando la notizia è uscita ufficialmente sui siti di informazione e Fedez ha iniziato a promuovere la piattaforma sui suoi profili social, leal suo canale sono state decisamente inferiori alle aspettative. Al momento Fedez conta 1300 fan su Onlyfans, un po' pochi considerando che il canale è in abbonamento gratuito.