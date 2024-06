"Ripulirmi l'immagine...". E Fedez apre un canale su OnlyFans

Ascolta ora 00:00 00:00

"Fedez, italian singer and dancer". È lo slogan scelto da Federico Lucia per la sua nuova pagina su OnlyFans. Il rapper di Rozzano è sbarcato sulla popolare piattaforma di contenuti hot con un suo profilo personale, che al momento non conta iscritti. Abbonamento gratis (almeno per ora) e contenuti non ancora visionabili per la nuova avventura di Fedez, che sa di provocazione. Il cantante lo ha detto chiaramente ai microfoni de La Zanzara, annunciando la novità: "Tutti mi consigliano che devo ripulirmi l'immagine e io 'tac' faccio il canale su Onlyfans".

L'annuncio in radio da Cruciani

Dopo essere sparito dai social network per giorni a causa di nuovi problemi di salute, Fedez è tornato alla ribalta del gossip con un po' di novità: il cane Silvio, un Golden Retriever identico a Paloma, il cucciolo adottato insieme all'ex moglie prima dell'addio, e la nuova avventura su Onlyfans. L'annuncio della collaborazione con la piattaforma americana è arrivato attraverso la voce di Giuseppe Cruciani, che a La Zanzara ha anticipato lo sbarco di Fedez su Onlyfans, leggendo alcuni suoi messaggi in diretta radiofonica: "Ho deciso di aprirmi un OnlyFans e volevo dirlo prima a te, so che ci tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori".

Il profilo di Fedez su Onlyfans

Federico Lucia ha spiegato di avere concluso una partnership con la piattaforma proprio negli scorsi giorni: "Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale. Fa ridere, tutti mi dicono che mi dicono che devo ripulirmi l'immagine e io tac, apro un canale OnlyFans. Più in generale quando tutti mi dicono di fare una cosa a me viene da fare l'esatto contrario". Parlando con Cruciani Fedez ha raccontato che sulla sua pagina non ci saranno, però, contenuti espliciti o erotici: "Macché, niente sesso esplicito, un sacco di star americane lo usano per mettere i cazzi loro senza fare contenuti di sesso". Al momento la pagina di Fedez è già attiva e verificata, ma non conta ancora iscritti. I contenuti sono in visione gratuita ma il rapper non ha ancora caricato né foto né video, ma potrebbe farlo presto con un lancio promozionale adeguato, vista la collaborazione con la piattaforma.

Fedez come Wanda Nara

La partnership di Fedez con Onlyfans ricalca quella messa in atto poche settimane fa da Wanda Nara. La showgirl argentina è stata scelta come testimonial per il lancio della nuova piattaforma sudamericana di contenuti hot, Divas Play.

La moglie di Mauro Icardi ha già pubblicato diversi contenuti ad alto tasso erotico sulla sua pagina in cambio di lauti compensi per la promozione del sito. E a quanto pare anche Fedez si metterà in tasca qualche migliaio di euro per la collaborazione con Onlyfans.