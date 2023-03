Fedez, quanto costa il silenzio social: la potenziale perdita è milionaria

L'ormai prolungata assenza dalle scene inizia a pesare. Anche economicamente. Da settimane Fedez non appare sui social nework e la circostanza sta destando non poca preoccupazione. Abituati a seguire la quotidiana e dettagliatissima saga dei Ferragnez, i fan si stanno infatti chiedendo come mai il rapper si sia improvvisamente eclissato senza dare spigazioni. Qualcuno ipotizza che la presunta crisi coniugale avvenuta dopo Sanremo possa aver avuto degli strascichi, altri invece temono che l'allontamanento dai riflettori possa essere legato a un possibile problema di salute del giovane influencer (ci auguriamo di no). Più cinicamente, c'è invece chi è convinto che possa trattarsi di una grande operazione di marketing.

Quanto costa la sua assenza dai social

Fedez infatti trae ampi e legittimi profitti dalla propria immagine pubblica e un'assenza così lunga dalle scene non avrebbe alcuna utilità dal punto di vista mediatico. Se non appare, infatti, il rapper non guadagna. Ovvero, non ottiene quegli utili percepiti dalla propria attività commerciale sui social network. In questo senso, l'attuale silenzio digitale dell'influencer corrisponde dunque a una potenziale e consistente perdita di introiti. Clcolatrice alla mano, non è difficile immagine come ogni post non pubblicato rappresenti per lui una possibile perdita. Secondo alcune stime, in quasi due settimane di oblio social, l'artista avrebbe rinunciato a quasi 2 milioni di guadagno potenziale.

Quanto guadagna Fedez su Instagram

In particolare, ogni post pubblicato da Fedez varrebbe dai 32mila ai 220mila euro (cifra calcolta da Followerstat). È il mercato, bellezza. A oggi, il mondo degli influencer funziona così e le quotazioni non devono certo stupire: chi vuole promuovere un proprio prodotto affidandosi ai volti più popolari dei social network, deve corrispondere quelle cifre. Nel caso di Fedez, le sponsorizzazioni social (dai vestiti agli smalti per le unghie) si sono aggiunte ai proventi dell'attività canora e alla monetizzazione ottenuta dai podcast, potendo sempre contare sulla cassa di risonaza di Instagram (dove il rapper è seguito da 14,6 milioni di persone). L'assenza dalle scene delle ultime settimane ha però rallentato di colpo questa virtuosa "macchina da soldi".

Il racconto social interrotto da settimane

L'ultimo post pubblicato dal cantante risale a pochi giorni fa e ritrae i suoi figli in abiti da carnevale. Ma lui non c'è. E pure le storie di Instagram tacciono. Dopo aver insultato Mario Giordano e lanciato un suo nuovo podcast, l'influencer è sparito di nuovo. Considerando il valore stimato di ogni suo contenuto social e il fatto che pubblicasse in media 2,5 contenuti a settimana, ecco fatto lo spannometrico calcolo sulla potenziale perdita economica dell'imprenditore digitale.

L'aspetto finanziario interessa maggiormente gli addetti ai lavori e quanti studiano l'economia legata al mondo social. Per i fan dei Ferragnez invece è un'altra storia: prevalgono l'apprensione e l'aspetto emotivo.