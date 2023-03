Il mistero di Fedez continua: è assente anche alla presentazione di Lol 3

Nuovo capitolo che si apre nella saga dei Ferragnez iniziata durante il festival di Sanremo. Fedez avrebbe dovuto fare gli onori di casa alla conferenza stampa del programma Lol - Chi ride è fuori, giunto alla sua terza edizione ma non si è presentato. Nessuna spiegazione per la sua assenza, né da Serena Dandini né da parte dello stesso marito di Chiara Ferragni, di nuovo assente dai social. "Ci segue da lontano", si è limitata a dire la giornalista che ha condotto la conferenza stampa, durante la quale l'unico mattatore è stato l'attore Frank Matano.

Che fine ha fatto Fedez? Il mistero non viene svelato e si aggiunge a tutti gli altri. Per esempio, che fine hanno fatto i nuovi podcast sul mondo delle cryptovalute del rapper? Il primo episodio è stato rilasciato il 22 febbraio, di mercoledì. Considerando una cadenza settimanale del prodotto, il secondo episodio sarebbe dovuto uscire ieri, mercoledì 1 marzo, ma non se ne ha notizia. Lo stesso Fedez, dopo l'ennesimo video sull'orlo della crisi di nervi pubblicato da dopo Sanremo, stavolta contro la giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha condotto un'inchiesta sul fine benefico delle uova di Pasqua col suo nome, è nuovamente sparito. Ha pubblicato un post dedicato ai figli a tema carnevalesco ma la sua immagine è sparita dai radar. Per non parlare dell'assenza dai profili social di sua moglie, che dopo aver condiviso le loro mani intrecciate, a simboleggiare una presunta pace dopo la presunta lite, non ha più pubblicato niente.

Il pensiero dei fan va alle condizioni di salute di Fedez. Il rapper, nell'ultimo video pubblicato, quello contro la Lucarelli, si è mostrato con un evidente disturbo del linguaggio, una strana balbuzie che ha messo in allarme i fan. In tanti hanno fatto le più disparate diagnosi circa possibili malattie che potrebbero aver colpito Fedez ma dall'attico di City Life tutto tace. Un atteggiamento ben diverso rispetto a quello tenuto solo un anno fa, quando il rapper rivelò tramite social di avere un tumore, mostrando coraggiosamente le fasi dell'operazione e della cura.

All'assenza social ora si aggiunge anche quella fisica: Lol è uno dei programmi di punta di Amazon e di questo prodotto, Fedez è uno dei principali protagonisti. Difficile pensare che, anche in questo caso, possa esserci una strategia di marketing dietro ma il silenzio della coppia, che ha abituato i fan a condividere gran parte della loro vita, si fa sempre più assordante.