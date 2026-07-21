Fedez resta ricoverato in ospedale dopo il malore: come sta il rapper e cosa è successo

Il rapper Fedez resta ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo il malore che nella serata di lunedì 20 luglio ha reso necessario il trasporto in ambulanza al pronto soccorso. Dopo gli accertamenti eseguiti nelle ore successive all'arrivo in ospedale, i medici hanno deciso di trattenerlo nel reparto di Chirurgia per monitorare la situazione. Secondo quanto emerge, le sue condizioni non sarebbero considerate gravi, ma gli specialisti stanno proseguendo tutti gli esami necessari per individuare con precisione l'origine del problema e valutare l'evoluzione del quadro clinico. Al momento né il cantante né la compagna Giulia Honegger hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre anche la famiglia ha scelto il massimo riserbo.

Come sta oggi Fedez

Le informazioni arrivate nella mattinata oggi, 21 luglio, delineano un quadro rassicurante sotto il profilo clinico, anche se richiede ancora osservazione ospedaliera. Federico Lucia, questo il vero nome dell'artista, rimane ricoverato al Fatebenefratelli, dove i sanitari stanno completando gli accertamenti. L'ipotesi al momento più accreditata è quella di una riapertura di una vecchia ulcera, una complicanza che sarebbe legata all'assunzione di farmaci antinfiammatori. Il problema avrebbe provocato una nuova emorragia gastrointestinale, circostanza che ha reso necessario il trasferimento in ambulanza e il successivo ricovero. I medici, pur non ritenendo le condizioni del rapper particolarmente preoccupanti, hanno preferito non procedere con una dimissione immediata proprio per seguire l'evoluzione della situazione clinica.

La corsa in ambulanza al Fatebenefratelli

L'allarme è scattato intorno alle 21.30 di lunedì sera, quando Fedez è stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano a causa di forti problemi gastrici. La struttura non è nuova nella storia clinica del rapper. Proprio qui, infatti, nel 2023 era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico d’urgenza dopo un'emorragia interna provocata dal sanguinamento di due ulcere. Dopo il primo accesso al pronto soccorso, gli esami hanno convinto i medici a disporre il ricovero nel reparto di Chirurgia, dove il cantante è tuttora ricoverato in osservazione.

Dal tumore al pancreas alle emorragie

Negli ultimi anni Fedez ha affrontato un lungo e complesso percorso sanitario. Nel marzo 2022 annunciò pubblicamente di essere affetto da un tumore neuroendocrino del pancreas, una forma rara di neoplasia. Pochi giorni dopo venne sottoposto a un delicato intervento chirurgico all'ospedale San Raffaele di Milano, durante il quale gli fu asportata una parte del pancreas insieme alla cistifellea. Successivamente raccontò di aver condiviso pubblicamente la malattia anche per aiutare altre persone che stavano vivendo la stessa esperienza. Nel settembre 2023 arrivò un nuovo grave problema di salute. Il rapper venne ricoverato d'urgenza al Fatebenefratelli per una massiccia emorragia interna provocata da due ulcere. Fu lui stesso ad aggiornare i fan attraverso Instagram, spiegando: "Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un'emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita". Neppure quello fu l'ultimo episodio. Nell'estate del 2024 Fedez tornò infatti in ospedale per una nuova emorragia interna. Anche in quell'occasione affidò ai social il proprio ringraziamento ai medici scrivendo: "Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna". Il ricovero di queste ore rappresenta quindi un nuovo episodio che si inserisce in una storia clinica già particolarmente delicata.

Il malore pochi giorni dopo la nascita del terzo figlio

L'attuale ricovero arriva in un momento che avrebbe dovuto essere esclusivamente di gioia per il cantante. Solo pochi giorni fa Fedez è infatti diventato padre per la terza volta. Dalla relazione con la compagna Giulia Honegger è nato il piccolo Edoardo Lupo, venuto alla luce all'ospedale San Raffaele di Milano. Ad annunciare la nascita è stato lo stesso rapper con alcune immagini condivise sui social accompagnate dalla frase: "Una gioia così grande". Per Fedez si tratta del terzo figlio, dopo Leone e Vittoria, mentre per Giulia Honegger è il primo.

Dalla storia con Chiara Ferragni alla nuova famiglia

Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, è uno degli artisti più conosciuti del panorama musicale italiano. Nato a Milano il 15 ottobre 1989 e cresciuto a Rozzano, ha costruito la propria carriera come rapper, produttore, imprenditore e personaggio televisivo, conquistando il grande pubblico con album di successo e numerose partecipazioni televisive. Nel 2016 iniziò la relazione con l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni, una delle storie d'amore più seguite d'Italia. I due si sposarono il 1° settembre 2018 a Noto, in Sicilia, dopo la nascita del primogenito Leone, arrivato nel marzo dello stesso anno. Nel 2021 la famiglia si allargò con la nascita della secondogenita Vittoria. Dopo mesi di indiscrezioni e una lunga crisi, la coppia si è separata. Il divorzio è stato poi definito nel 2025, mantenendo l'affidamento condiviso dei due figli.

Successivamente Fedez ha intrapreso una nuova relazione con la stilista e imprenditrice Giulia Honegger, con la quale ha scelto di vivere una storia molto più riservata rispetto al passato. Nei giorni scorsi la coppia ha accolto il loro primo figlio insieme, Edoardo Lupo, rendendo il rapper padre per la terza volta.