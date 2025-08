"Non può piovere per sempre", Fedez ha un nuovo amore: chi è Giulia Honegger

Dopo tante sofferenze amorose Fedez sembra aver finalmente cambiato pagina. In una lunga carrellata di scatti pubblicati sulla sua pagina Instagram, il rapper di Rozzano ha mostrato la sua nuova fiamma, la giovane stilista Giulia Honegger. Sarà una relazione duratura? Di sicuro sta rendendo Fedez molto più sereno.

Le vicissitudini sentimentali del cantante sono note. Dopo il divorzio con Chiara Ferragni, tuttavia, Federico Lucia ha cercato di mantenere un po' più riservata la sua vita privata. Non ci è riuscito sempre, va detto. Negli ultimi giorni ci sono stati parecchi rumors circa una nuova ragazza. I diretti interessati, tuttavia, non hanno mai rilasciato dichiarazioni. Non ci sono state conferme, né smentite. Questo fino all'ultimo post del rapper.

"Non può piovere per sempre" , scrive Fedez come dedica allegata alle molte foto scattate durante la villeggiatura in Costa Smeralda. Un messaggio tratto dal film "Il Corvo" che è pregno di significato. Gli scatti mostrano alcuni momenti catturati durante la vacanza del rapper milanese. Ci sono tanti scatti di Silvio (il Golden Retriever dell'artista), tante immagini prese dalle serate in Sardegna. Poi amici, gesti provocatori, e tanto altro. Infine, c'è lei, la sua nuova compagna. In uno scatto vediamo Fedez e Giulia Honegger davanti allo specchio. In un altro, i due si scambiano un bacio.

Insomma, la relazione pare ufficiale. A detta di alcuni, i due sono ormai inseparabili e li si vede insieme ovunque.

Di Giulia Honegger non si conosce ancora molto. Sappiamo che è una ragazza milanese, e che ama la moda.

La giovane è infatti unaemergente. Dopo aver studiato al Centro Studi Liguria e poi Collegio San Carlo, ha fondato il brand Ayme insieme alla sua migliore amica, Lucrezia Savoldi Bellavitis.