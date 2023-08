Chiara Ferragni in vacanza con sorella e bimbi, Fedez scompare dalle foto: una nuova crisi in vista?

Dov'è Fedez? Tanti utenti social si interrogano sull'ennesima scomparsa del rapper, da qualche giorno in silenzio social. Ma, soprattutto, da qualche giorno assente dagli scatti di sua moglie. Chiara Ferragni, infatti, sta trascorrendo questa seconda parte di vacanze apparentemente lontana dal rapper. L'influencer si trova ancora a Ibiza insieme ai figli e alla sorella Valentina Ferragni ma non c'è traccia del marito. L'ultimo scatto insieme risale ad alcuni giorni fa ma non è questo a insospettire i fan, bensì l'assenza social di Fedez, che da alcuni giorni latita.

Le teorie che si fanno largo sono le più disparate. Tra quelle che prende maggiore quota c'è una possibile lite tra i due, che avrebbe spinto il rapper a prendersi un po' di spazio per sé, lasciando la moglie in vacanza con i figli e la sorella. Non sarebbe la prima volta che accade, d'altronde spenti i social sono una coppia normale e le discussioni possono esserci anche tra loro, come dimostrano i trascorsi. Ma c'è anche chi torna ad avanzare l'ipotesi che l'assenza di Fedez non sia altro che l'ennesimo tentativo di attirare l'attenzione su di sé, come spesso accade quando il rapper sparisce o si diffondono voci di una crisi.

Emblematico l'esempio di alcuni anni fa, quando su un settimanale vennero diffuse le foto di quella che sembrava essere una furibonda lite tra i due. Una discussione in barca talmente animata che fece temere ai fan la fine della relazione ma che poi si scoprì essere il pretesto per il lancio di una nuova canzone da parte di Fedez, con tanto dei video emozionale sul lago di Como. Non una coincidenza e non un caso e anche quella volta il rapper sparì dai radar per qualche giorno.