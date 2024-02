Ferragni crolla nel gradimento dopo le voci sulla crisi: è Fedez il più amato

" Mi lascia un pò perplessa la rottura tra Ferragni e Fedez. Magari si sono lasciati veramente, ma io francamente ho seri dubbi. A me sembra un'eccezionale operazione di marketing ". Così, Maria Angela Polesana, professoressa dell'università Iulm di Milano che da anni studia il mondo degli influencer e nello specifico Chiara Ferragni, ha commentato all'Adnkronos le voci sulla fine dei Ferragnez come coppia matrimoniale. La sua voce autorevole si unisce a quella di quanti, in queste ore, mettono in dubbio la veridicità della separazione, vedendola come un disperato tentativo di Ferragni di salvare il suo impero dopo la bufera mediatica del caso Balocco.

Il danno reputazionale per l'influencer è enorme: la beneficenza per i bambini oncologici usata come volano per la propria immagine social allo scopo di aumentare il valore del brand ha distrutto anni di lavoro. Gli utenti non le credono più e questo ha conseguenze catastrofiche sul suo business, che si basa proprio sulla percezione di affidabilità che ha trasmesso mediante il suo operato. Mancando quello, il castello collassa su se stesso. Ma da un mero e cinico punto di vista imprenditoriale, l'ipotesi di un divorzio può diventare uno strumento a suo favore, con il quale Ferragni tenta di riscattare " la sua immagine e torna protagonista in una veste diversa, quella di una vittima che sa reagire alle avversità. Una donna in cui si possono riconoscere tante altre abbandonate nel momento del bisogno ". Così ha spiegato Polesana: Ferragni cerca l'empatia per coprire il disastro ma finora l'operato non sembra dare i frutti desiderati.

Arcadia ha fotografato la situazione social dei due soggetti coinvolti tramite le discussioni che si sono sviluppate nelle ore immediatamente successive alla notizia della presunta separazione e i piani di Ferragni non sembrano funzionare. Il sentiment nei suoi confronti è fortemente negativo, più di quanto non lo sia verso Fedez. Per l'influencer, infatti, Arcadia ha rilevato un sentiment positivo al 29.2% e negativo al 70.2% ma per il rapper la parte positiva è di quasi 8 punti superiore, con il 37.3% contro il 62.7%. Il tutto, per altro, con un numero di menzioni superiore per Fedez rispetto a Ferragni: 9.8mila contro 7.9mila. Il fallimento di una ipotetica strategia dietro la separazione viene certificato da Arcadia anche nell'engagement, che per lei è fermo a 50.2mila ma sale a 62.9mila se si considera il profilo di lui. La strategia del "viaggio dell'eroe", come l'ha definita la professoressa Polesana, potrebbe essere l'ennesimo "errore di comunicazione" di Ferragni, che sancirebbe la definitiva fine di un fenomeno mediatico.