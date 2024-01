Ferragni dall’avvocato divorzista? Ma il pubblico non le crede più

Chiara Ferragni ha perso gran parte della sua credibilità con l'affair pandoro e con la credibilità ha perso anche quello zoccolo di fiducia che ne ha garantito il successo negli anni. Il rapporto tra influencer e follower si basa completamente sulla fiducia tra le parti e quando questa viene a mancare crolla l'intero castello sul quale si è costruito il proprio business. Un danno economico enorme per Ferragni, che si rivelerà nei prossimi mesi ma che, intanto, inizia a mostrare le sue crepe. I follower non riescono più a capire cosa è vero e cosa non lo è nella vita di Ferragni e la colpa non è solo del caso del pandoro. Il cortocircuito ha iniziato a generarsi già ai tempi di Sanremo e la presunta crisi di questi giorni tra i Ferragnez non sta facendo più notizia.

Mettendo in ordine i pezzi del puzzle, l'ultimo tassello viene fornito da Vanity Fair, secondo il quale ieri pomeriggio l'influencer si è presentata nello studio di un avvocato divorzista piuttosto noto in zona Porta Venezia. È arrivata da sola, è sparita dietro il portone e dopo alcune ore è stata vista uscire, sempre da sola. Secondo Selvaggia Lucarelli, che per prima ha dato la notizia, tra i due ci sarebbero attriti a seguito del video scomposto del rapper contro i giornalisti e contro Myrta Merlino nel momento in cui Ferragni e il suo pool di avvocati e di esperti della comunicazione hanno individuato nel basso profilo il modo migliore per attraversare la tempesta. Lei quindi è partita nel weekend della Fashion week di Milano per un fine settimana in montagna con la madre, la sorella e i bambini, mentre Fedez è rimasto a casa col cane. Poi Fedez, ancora una volta, si è esibito in una delle sue solite "sparate" scomposte, accusando la stampa di scrivere "stronzate" nel merito della crisi e ha condiviso una storia con una foto di Chiara Ferragni. Eppure ieri l'influencer era nel palazzo in cui si trova un avvocato divorzista e lei, a differenza del marito, continua a escluderlo dalle sue storie Instagram.

Tutti gli indizi portano a pensare che nell'attico di City Life la coppia stia vivendo una crisi, ma se così non fosse? Ed ecco che emerge il vero disastro comunicativo di Ferragni, che ha minato davvero il rapporto con i suoi follower. Post-Sanremo, la coppia ha creato un grande hype attorno a sé solo per promuovere la puntata speciale di Prime Video incentrata sulla loro presenza al Festival. Hanno lasciato credere che fossero in crisi, e forse qualche screzio c'è stato, ma non ai livelli che loro hanno voluto che arrivasse al pubblico. E se anche ora fosse così? D'altronde, una crisi familiare in questo momento è un ottimo diversivo per distrarre il pubblico dall'indagine per truffa aggravata da minorata difesa che vede coinvolta Ferragni, sulla quale ogni giorno si aggiungono tegole diverse in relazione alle poco chiare operazioni benefiche condotte negli ultimi anni. Non è forse quello che fanno i prestigiatori, spostare l'attenzione del pubblico su una mano per poi fare "la magia" con l'altra?