Bufera sulla famiglia Ferragni: il gesto della madre di Chiara

Sembrano ormai finiti i tempi in cui Chiara Ferragni, era un vero e proprio idolo per i social, arrivato a osannarla e a seguire ogni suo passo. Adesso la morbosa attenzione verso di lei sembra essere motivata da altro. Non più ammirazione e spirito di emulazione, ma biasimo e rabbia. A finire nell'occhio del ciclone non soltanto l'imprenditrice, in drammatico calo di consensi, ma anche la famiglia. Neppure i parenti stretti di Chiara Ferragni vengono risparmiati dalla furia degli hater.

Tutta la famiglia sotto attacco

Si è superato il limite. Non solo gli attacchi nei confronti di Chiara Ferragni non si sono ancora placati, ma anche le sorelle, Francesca e Valentina, vengono prese di mira. Tutte quante le Ferragni, insomma, sono oggi travolte da una shitstorm senza precedenti. Un accanimento che preoccupa.

Roberto Esposito, Ceo della società di strategia e comunicazione digitale DeRev, ha spiegato al Messaggero la complessa situazione. "Chiunque venga accostato al bersaglio è sotto tiro. Una contaminazione potenziata dal fatto che i commenti sono ancora limitati sul suo profilo" , ha dichiarato. Insomma, la scelta di Chiara di limitare i commenti potrebbe aver spinto gli hater a colpire anche i profili social delle sorelle e, forse, della madre.

Valentina Ferragni, la più giovane delle sorelle, ha ricevuto insulti di ogni genere. A lei vengono rivolte tutte quelle parole cariche di livore che gli utenti non possono esprimere sotto il profilo di Chiara, come " Puoi dire a tuo cognato Federico che i problemi dell'Italia sono anche le truffe che fa sua moglie? Grazie ", o " L'errore non era la comunicazione. L'errore era la sostanza ". Non va meglio a Francesca Ferragni, anche lei bersagliata. " Tutto pagato coi soldi fatti lucrando sulla pelle di bimbi malati....... CAROGNE!!!!!!!! ", si legge in uno dei commenti lasciati sotto a un suo post.

Il gesto della madre

A finire nel mirino anche la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo. La donna, che ha preso le difese della figlia, ha un esercito di 700mila follower. Rispetto alle figlie, però, non si vedono commenti negativi. Come mai? Davvero è stata risparmiata? A insospettire è un messaggio lasciato sotto al suo post, che dice: " Perché hai cancellato il mio commento? ".

Ed ecco che tutto appare più chiaro. Probabilmente anche Marina Di Guardo ha deciso di limitare i commenti, eliminando queli negativi.

Cosa succede a Chiara Ferragni

" È la quarta Ferragni che vediamo in questa crisi: prima l'imprenditrice vittima, poi la donna contrita, a seguire l'influencer in timida sperimentazione e ora la capitana d'impresa che fa la voce grossa attraverso le comunicazioni formali ", ha commentato Roberto Esposito. " È passata da una sorta di supplica speranzosa di non essere abbandonata, convinta che tutto sarebbe passato, al considerare che probabilmente non passa. Quindi, ora, sta vincendo la paura, di fronte alla quale capita spesso di alzare i toni pur di salvare il salvabile ", ha aggiunto.