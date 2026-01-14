"Ha pagato". "Questo processo non si doveva fare": scontro Selvaggia Lucarelli-Ferragni

Chiara Ferragni è stata prosciolta nel processo relativo al caso Pandoro Balocco Pink Christmas e alle uova di Pasqua Dolci Preziosi, ma a commentare la sentenza è stata subito Selvaggia Lucarelli, che sui social ha puntualizzato la distinzione tecnica tra proscioglimento e assoluzione. La giornalista del Fatto Quotidiano, autrice del libro Il vaso di Pandoro, ha seguito da vicino il caso e ha affidato le sue riflessioni a Instagram, sollevando dubbi sull’esito del procedimento.

La spiegazione di Lucarelli

" Questione Ferragni spiegata in breve: per procedere per il reato di truffa servivano le querele, che inizialmente c’erano ", scrive Lucarelli nelle sue storie. Secondo la giornalista, il Codacons aveva ritirato le querele grazie a un accordo di risarcimento, rendendo così impossibile procedere per truffa semplice. Quanto alla truffa aggravata, prosegue Lucarelli, " non ha retto perché mancavano le aggravanti ". La giornalista sottolinea inoltre che Ferragni " resta colpevole di pubblicità ingannevole " e ha estinto il debito amministrativo pagando circa 3 milioni di euro tra multe e donazioni.

La risposta di Chiara Ferragni

Dall’entourage dell’influencer è arrivata una replica ufficiale tramite Image Building, società di comunicazione che cura l’immagine di Ferragni: " Il proscioglimento di Chiara Ferragni corrisponde a una piena assoluzione. La improcedibilità significa che non era possibile procedere per truffa aggravata perché mancavano i presupposti. Questo processo non si doveva fare ". Con queste parole, Ferragni ha voluto ribadire la propria posizione, sottolineando che la vicenda giudiziaria non avrebbe dovuto neppure iniziare.

Le reazioni sui social

La notizia del proscioglimento si è rapidamente diffusa sui social, dove Chiara Ferragni ha ringraziato avvocati e follower: " Siamo tutti commossi ", ha scritto in una breve dichiarazione.

Pensa ai follower

La Lucarelli, da parte sua, ha commentato con tono critico: "", accanto a un’emoji di disaccordo, sottolineando come le operazioni commerciali in questione avessero sollevato già in passato dubbi di trasparenza.