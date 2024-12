Ferragni, Sala, Milan: Fedez (di nuovo) contro tutti

Fedez a Real Talk

Fedez contro tutti, atto ennesimo. Il rapper, da quando ha chiuso il matrimonio con Chiara Ferragni, sembra abbia ritrovato la libertà di espressione che forse il contesto familiare in cui viveva non gli permetteva. Se sia un bene per lui non è chiaro ma, intanto, forte del suo potere economico, Fedez ne ha per tutti e non si risparmia nel nuovo episodio di Real Talk, dove si lancia in un freestyle sfrenato che dura oltre 10 minuti, in cui attacca chiunque, dall'ex moglie al sindaco di Milano, passando per i suoi "colleghi", la politica e il giornalismo.

Si definisce " l'unico artista italiano spiato dai servizi ", si vanta della sua ricchezza, tanto che, dice nel suo freestyle, " prendi tutta la scena, non fa il mio conto corrente ". Un conto corrente che, però, non ammette di aver gonfiato anche grazie agli anni trascorsi con sua moglie, che gli ha permesso di aprire porte che altrimenti, per lui, sarebbero state sigillate anni fa. La patina glam gli ha fatto comodo per il tempo che è durata, ora non esita a disprezzarla, come conferma con quest'ultimo prodotto. " Sul trono in cui ero seduto ero tutto sedato, ho fatto la dolce vita ma a me piace il salato. Ratti immacolati, le fogne dei piani alti, ma meglio pregiudicati almeno sai chi hai davanti ", dice nel freestyle. Un riferimento chiaro agli anni con Ferragni ma anche alle sue amicizie nella Curva della tifoseria del Milan, come spiega anche in un passaggio successivo: " Io e il capo della curva, ci chiamavamo, non sapevo fosse reato avere un rapporto umano ". Una estrema sintesi molto edulcorata del suo rapporto con la tifoseria organizzata del Milan, mentre su Ferragni torna in maniera più corposa e anche più tagliente.

" Chi perde un marito trova un tesoro, amore fa rima con patrimonio ", prosegue Fedez, facendo probabilmente riferimento al nuovo presunto amore della sua ex moglie con Giovanni Tronchetti Provera, di cui ci sono le foto ma che ancora non è stato ufficializzato dai due. Ma su Ferragni continua a infierire anche qualche strofa dopo: " Amore ricordati, sentimenti un po' tossici, per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po' troppi organi. Stanotte ho un altro malore, mi sa che tra poco tolgo il disturbo ". E poi sembra esserci il riferimento a una storia che il rapper avrebbe ma con la quale non vuole uscire allo scoperto: " Il male che ho fatto in amore, ho capito che adesso è arrivato il mio turno, voglio tenerti nascosta, non darti in pasto a queste iene. Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene ".

Ma il rapper ne ha anche per Beppe Sala, con il quale sembrava esserci un rapporto di cordialità e comunione di intenti in passato, vista anche la ricezione dell'Ambrogino d'oro nel 2020, insieme, a sua moglie. Ma, forse, anche in questo caso era più lei ad aver interesse a tenere buoni rapporti con la politica locale, come dimostra la denuncia di insicurezza di Milano subito rimangiata da parte dell'influencer.

Non me ne frega un cazzo, lo so che ho un caratteraccio. Ultimamente faccio schifo, come Muschio Selvaggio

Oggi Fedez nel suo nuovo testo di denuncia canta: "". Quindi, ecco l'attacco anche a Luis Sal: "".